Vill du vara med och skapa meningsfull fritid för unga Karlstadsbor? Vi söker dig som med engagemang och lyhördhet vill driva och inspirera till utveckling av Mötesplatsers verksamheter och lekmiljöer för barn.
Som verksamhetsutvecklare får du en nyckelroll i att skapa trygga, inkluderande och inspirerande miljöer där barn får möjlighet att växa, leka och vara delaktiga. Publiceringsdatum2025-12-11Beskrivning
Mötesplatser är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad och omfattar bland annat lovaktiviteter, fritidsgårdar, parklekar, Fritidsbanken, Ungdomens hus och Seniorernas hus. Verksamheten utgår från ett främjande förhållningssätt med positiva förväntningar på de vi är till för och bygger på delaktighet, jämlikhet och tron på människors förmåga. Nu söker vi en verksamhetsutvecklare med fokus på barn i låg- och mellanstadieålder. Din huvudarbetsplats är på Karlstad CCC men uppdraget innebär resor inom kommunen och nära kontakt med våra verksamheter. Ordinarie arbetstid är förlagd till dagtid på vardagar men kvälls- eller helgarbete kan förekomma vid särskilda tillfällen. Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att kontinuerligt förbättra och förnya arbetssätt och rutiner. En aktiv omvärldsspaning, stor portion delaktighet och god dialog med medarbetare, besökare, andra kollegor inom vår och andra förvaltningar och organisationer från civilsamhället är en del av ditt uppdrag.
Verksamhetsutvecklaren vi söker ska arbeta med Aktivitetsskolan och andra koncept kring planerade eftermiddagsaktiviteter för barn i mellanstadieålder. Du driver utvecklingen av parklekarnas utemiljö, innemiljö och det pedagogiska innehållet i nära samverkan med medarbetare på parklekarna och Mötesplatsers ledningsgrupp. Det kan också innebära att du ansvarar för att göra barndialoger och annan insamling och analys av data. Du ser på barn och unga som kompetenta individer och arbetar med barn och ungas delaktighet och inflytande i fokus.
Arbetet som verksamhetsutvecklare kommer också att innehålla uppdrag och ansvarsområden som handlar om föräldraskapsstöd, trygghetsfrågor och arrangemang. Administrativa sysslor förekommer också, som till exempel att ta hand om brukarenkäter, statistik, kvalitetsuppföljning, marknadsföring och liknande för dina fokusområden men även för Mötesplatser som helhet.
Du kommer att ha ett nära samarbete med vår andra verksamhetsutvecklare, chefer och arbetsledare, rapporterar till verksamhetschef för Mötesplatser och vara en del av verksamhetens ledningsgrupp. Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom exempelvis pedagogik, kultur eller folkhälsa.
För att lyckas i rollen behöver du ha kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn. Du behöver även ha arbetat med förändringsarbete och utvecklingsprocesser samt besitta förmågan att engagera och motivera andra. Du är en god kommunikatör som säkerställer att budskapet når fram till alla för att vi gemensamt ska nå våra mål. Du kan hålla igång flera parallella processer, har lätt för att samarbeta, ser utvecklingsmöjligheter och har förmåga att strukturera ditt arbete. God svenska i tal och skrift krävs, liksom B-körkort.
Vi tror också att du är bekväm i att hantera Officeprogrammen och har lätt för att ta till dig våra verksamhetsspecifika IT-verktyg. Om du arbetat med barns fritid och har kännedom om grunder och förutsättningar för öppen barn- och ungdomsverksamhet är det en fördel. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Eftersom arbetet innebär nära kontakt med barn och unga kommer vi i slutskedet av rekryteringsprocessen begära ut utdrag från belastningsregistret.
Vill du vara med och skapa framtidens mötesplatser för Karlstads barn? Välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, och konst i offentlig miljö. Vi driver Alsters herrgård - Gustaf Frödings minnesgård, teaterbiografen Arenan, Skaparverkstan, Ungdomens hus och Seniorernas hus.
Våra cirka 240 medarbetare skapar goda förutsättningar för idrotten, kulturen och föreningslivet.
Verksamhetsområdet Mötesplatser omfattar kommunens fritidsgårdar, parklekar, aktivitetshus, seniorernas hus, Ungdomens hus, Kronoteket, Fritidsbanken samt sporthallen Fröding arena. Inom verksamhetsområdet finns också en normbrytande mötesplats; Våga och en HBTQ+-mötesplats; Bfree.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Månadslön
