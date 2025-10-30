Verksamhetsutvecklare
Karlstads Energi
Vill du vara med och skapa ett mer hållbart Värmland?
Hos oss på Karlstads Energi får du chansen att påverka framtiden - på riktigt. Vi verkar inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning, och tillsammans med våra engagerade medarbetare driver vi utvecklingen mot en trygg och hållbar energiförsörjning - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Våra värdeord ansvar, mod och omtanke genomsyrar allt vi gör - i mötet med varandra, våra kunder och vår omvärld. Oavsett om du är ingenjör, tekniker, säljare eller projektledare är du en viktig del av något större.
Som arbetsgivare värnar vi om både din professionella och personliga utveckling. Hos oss får du goda möjligheter att påverka din vardag genom bland annat flextid, semesterväxling och arbetstidsförkortning. Vi erbjuder också generöst friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gemensamma aktiviteter som stärker både gemenskap och välmående.
Hos Karlstads Energi blir du del av en arbetsplats som uppmuntrar nyfikenhet, engagemang och utveckling. Vi är Karlstads största kommunala bolag - och här får du utvecklas, utmanas och göra verklig skillnad.
Är du redo att forma framtidens energi tillsammans med oss?
Välkommen till Karlstads Energi! Publiceringsdatum2025-10-30Beskrivning
Vill du vara med och forma framtidens arbetssätt inom en hållbar energiverksamhet? Karlstads Energi söker nu en vikarierande verksamhetsutvecklare som vill driva förbättring och skapa struktur i en organisation där ansvar, mod och omtanke är vägledande värderingar.
Vi söker dig som brinner för att utveckla processer och arbetssätt, och som har ett genuint intresse för hur organisationer kan arbeta smartare och mer effektivt. Hos oss får du en nyckelroll i att analysera, uppdatera och vidareutveckla våra befintliga processer - med målet att skapa en hållbar, tydlig och sammanhållen struktur för hela bolaget.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att utveckla, samordna och driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ inom hela Karlstads Energi. En central del av uppdraget är att förvalta och vidareutveckla vår processstruktur i systemet 2c8, och säkerställa att våra arbetssätt speglar bolagets mål och behov. Du leder arbetet med att identifiera vilka processer som är uppdaterade och fungerar väl, vilka som behöver justeras eller tas bort, samt var det finns behov av nya processer.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att vara ett viktigt stöd i implementeringen av vårt uppdaterade arbetssätt kopplat till mål- och verksamhetsplanering. Du hjälper organisationen att förstå, anpassa sig till och arbeta enligt de nya strukturerna, samtidigt som du bidrar till att våra medarbetare känner delaktighet och förståelse för utvecklingsarbetet.
Du fungerar som ett stöd till ledningsgruppen i planerings- och uppföljningsprocesser, med särskilt fokus på systemet Stratsys för verksamhetsstyrning och 2c8 som modelleringsverktyg. Rollen innebär även att bidra med utbildningsinsatser i systemen när behov uppstår, och att stötta organisationen i frågor som rör vårt dokumenthanteringssystem som är under utveckling.
Som verksamhetsutvecklare är du också länken mellan verksamheten och IT, med uppdraget att skapa helhet och samverkan mellan våra olika system - som IT-system, ledningssystem, system för verksamhetsstyrning, intranät och dokumenthantering. Du deltar i relevanta nätverk inom Karlstads kommunkoncern för att fånga upp nyheter, metoder och utbildningsmöjligheter som stärker bolagets utveckling.
I rollen ingår att samarbeta tätt med processägare och driva processledningsforumet, bidra med expertis inom Lean och processtyrning, samt arbeta för att kontinuerligt höja organisationens kompetens och engagemang i utvecklingsarbetet.
Genom att arbeta strukturerat, nyfiket och med omtanke bidrar du till att stärka Karlstads Energis kultur och utvecklingskraft - där vi tillsammans tar ansvar för att driva förbättring, visar mod att pröva nytt och agerar med omtanke för både medarbetare, kunder och samhället vi verkar i.
Tjänsten är ett vikariat från januari till 31 december 2026 med tillträde efter överenskommelse. Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och kommunikativ, och som har en stark vilja att skapa värde genom förbättring. Du har ett systemtekniskt intresse och en förståelse för hur digitala verktyg och system kan användas för att utveckla verksamhetsstyrning.
Du har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet inom verksamhetsutveckling, kvalitetsledning eller processtyrning. Erfarenhet av att arbeta med ledningssystem, särskilt enligt ISO 14001, 45001 och 9001, är meriterande. Det är också en fördel om du har arbetat i Stratsys och 2c8, eller liknande verktyg.
För att lyckas i rollen behöver du kunna samarbeta över avdelningsgränser, kommunicera tydligt och skapa engagemang kring utvecklingsfrågor. Du trivs med att driva frågor självständigt men har också lätt för att bygga relationer och skapa delaktighet.
Hos Karlstads Energi får du arbeta i en organisation som präglas av framåtanda, ansvarstagande och ett starkt fokus på hållbarhet. Här får du möjlighet att påverka - på riktigt. Hos oss är våra värderingar - ansvar, mod och omtanke - en naturlig del av vardagen. De vägleder oss i våra beslut och vårt bemötande, alltid med kunden i fokus. Tillsammans skapar vi en kultur där vi stöttar varandra, vågar tänka nytt och strävar efter att hela tiden bli lite bättre.
Vid nyanställning genomförs obligatoriskt alkohol- och drogtest, och giltig legitimation behöver uppvisas vid intervjun.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
