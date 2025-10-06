Verksamhetsutvecklare
Vill du arbeta som verksamhetsutvecklare och bidra till att skapa effektiva processer och hög kvalitet i samhällsbyggnadsprocessen i Borås? Då är det dig vi söker!
Borås Stad befinner sig i ett expansivt skede med flera spännande utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen, där Samhällsbyggnadsförvaltningen har en central roll. Förvaltningen består idag av cirka 115 medarbetare och bedriver verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion, strategisk samhällsplanering samt miljö- och klimatfrågor inom samhällsbyggnadsprocessen. På förvaltningen finns även två stödfunktioner, ekonomifunktionen och HR-funktionen. Med mer än 114 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun och är stor nog för ett brett utbud av nöjen, kultur och service. Samtidigt finns allt inom bekvämt avstånd. Det goda läget och med högskolan i city gör staden attraktiv för såväl boende som näringsliv. Med väl utvecklad kollektivtrafik vävs Borås samman med Göteborg och Jönköping till en arbetsmarknadsregion. Mycket positivt har hänt i Borås utveckling med många stora utmaningar återstår som Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig uppgift att medverka i.
Som verksamhetsutvecklare kommer du tillhöra Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomifunktion som arbetar med övergripande stöd- och stabsfunktioner såsom ekonomi, nämndsekretariat, kvalitet och utveckling samt kommunikation.
Som verksamhetsutvecklare arbetar du på uppdrag av förvaltningsledningen med både övergripande utvecklingsarbete och operativa uppgifter. Rollen innebär att initiera, samordna och driva utvecklings- och förändringsarbete inom förvaltningen, samt att stötta chefer i styr-och ledningsfrågor.
I rollen arbetar du nära både chefer och övriga stödfunktioner inom förvaltningen, där du har en central roll i att utveckla processer och främja samverkan mellan avdelningar och olika förvaltningar. Du stöttar aktivt i beredningsprocessen och rapporteringen till förvaltningens två nämnder, bland annat genom arbete i systemen Ciceron och Stratsys.
En viktig del av uppdraget är att samordna den interna kontrollen. Du leder kvalitetsarbetet inom förvaltningen, vilket sker i systemet Canea. Du har även ett övergripande ansvar för att samordna förvaltningens krisledningsarbete tillsammans med chef för ekonomifunktionen.
I tjänsten ingår att planera och hålla i workshops samt att fungera som backup för nämndsekreteraren vid behov, vilket innefattar deltagande i nämndsammanträden samt visst administrativt stöd och handläggning av ärenden.
Eftersom förvaltningen är liten behöver du vara flexibel och bekväm med att växla mellan strategiskt och operativt arbete. Rollen kräver också ett intresse för omvärldsbevakning då det är en viktig del i att driva utveckling och kvalitet framåt.
Vi söker dig som har kandidatexamen, gärna inom offentlig förvaltning eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete såsom processledning, förändringsledning och/eller projektledning, gärna från politiskt styrda organisationer. Vi ser gärna att du är van användare av systemen Canea, Ciceron och Stratsys.
Som person är du initiativrik, självgående och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta samt har en stark pedagogisk och kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Att växla mellan helhetsperspektiv och detaljfokus är naturligt för dig och du trivs med att både planera, leda och praktiskt genomföra uppgifter. God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt är också viktiga egenskaper för tjänsten.
Du har en naturlig fallenhet för att ta initiativ och driva processer framåt, samtidigt som du har ett genuint intresse för samhällsutveckling. Du är analytisk och strukturerad med en strategisk helhetssyn, flexibel och anpassningsbar med förmåga att hantera förändringar. Du motiverar och stödjer kollegor i utvecklingsarbetet.
