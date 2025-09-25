Verksamhetsutvecklare
Region Jönköpings län / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2025-09-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Ekonomiavdelningen, Regionledningskontoret
Vill du vara med och forma framtidens ekonomiarbete i en samhällsviktig organisation? Som verksamhetsutvecklare inom ekonomi får du driva förbättringar och digitalisering i en organisation där varje beslut räknas.
Rollen som verksamhetsutvecklare
Vi söker dig som vill göra skillnad och bidra till utvecklingen av effektiva, digitala och kvalitativa ekonomiprocesser. Du kommer att ha en nyckelroll i att säkerställa att våra ekonomifunktioner möter både dagens och framtidens behov.
Region Jönköpings län är en organisation där det ständigt sker förbättringar och nu söker vi dig som vill vara med och vidareutveckla vårt arbete med effektiva ekonomiprocesser. Vi söker dig som är intresserad av offentlig organisation där målet är att ge invånarna bästa möjliga service och där samspel mellan verksamhet och ekonomi är avgörande för att uppnå goda resultat.
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att driva och stödja utvecklingen av ekonomiprocesser, arbetssätt och verktyg. Ditt uppdrag innebär att:
• Identifiera behov och förbättringsområden inom ekonomiområdet.
• Initiera och driva utvecklingsinsatser tillsammans med ekonomidirektör/processägare, processchefer, enhetschefer och andra berörda.
• Säkerställa att ekonomiprocesserna är ändamålsenliga och digitalt stödjer verksamheten.
• Bidra till kravställning vid systemutveckling och upphandlingar.
• Föreslå, driva och följa upp förändringsprojekt.
• Utvärdera effekter av förbättringsinsatser och arbeta för gemensamma arbetssätt inom ekonomifunktionen.
Du kommer att ha en nyckelroll i arbetet med att säkerställa att vår ekonomifunktion möter dagens och morgondagens behov. Du bidrar till att utveckla det strategiska arbetet inom ekonomiområdet och samverkar tätt med ledning och kollegor på olika nivåer i organisationen. Du är underställd ekonomidirektören och ingår i ekonomiavdelningens ledningsgrupp.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Du kommer att tillhöra Regionledningskontorets ekonomiavdelning där du blir del av ett härligt och professionellt gäng med bra sammanhållning.
Regionledningskontorets ekonomiavdelning ansvarar för styrningen av ekonomiprocesserna i Region Jönköpings län. Avdelningen består av en ekonomistab som arbetar med regionövergripande strategiska ekonomifrågor samt en ekonomiserviceenhet som hanterar löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt vårdredovisning. Din arbetsplats kommer att vara i Regionens Hus på Husargatan i Jönköping.Publiceringsdatum2025-09-25Profil
Vi söker dig med en akademisk utbildning inom ekonomiområdet eller annan relevant inriktning. Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling inom en ekonomifunktion, gärna från en komplex organisation. Många av de projekt du är involverad i är kopplade till våra digitala tjänster och systemrelaterade lösningar, därför ser vi det som meriterande om du även har erfarenhet av att leda projekt eller arbetsgrupper inom detta.
Du har god förståelse för ekonomiprocesser och verksamhetsutveckling, samt förmågan att kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande. Det är en fördel om du har praktisk erfarenhet av att arbeta med teknik som Robotic Process Automation (RPA) och/eller artificiell intelligens (AI) kopplat till ekonomiska processer.
Som person är du utvecklingsorienterad och motiveras av att driva förändring. Du tar ansvar, är självgående och har lätt för att strukturera och driva processer vidare. Gott samarbete är viktigt för dig, både i din arbetsgrupp och med andra verksamheter i Region Jönköpings län. I ditt arbete skapar du förtroende, förutsättningar och arbetsglädje. Du är duktig på att se konsekvenser och den långsiktiga effekten och anpassar dina handlingar till detta.
Ditt sätt att kommunicera är tydligt, du anpassar ditt uttryckssätt beroende på vem du pratar med och säkerställer att budskap når fram. Du arbetar gärna med komplexa frågor och har god förmåga att analysera och lösa komplicerade situationer. Du är bra på att planera, skapa struktur och hålla tidplaner.
Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift. Vi ser gärna att du har B-körkort.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och självklart har du ett engagemang för samhällsfrågor och arbete i en politiskt styrd organisation precis som vi!
Inom ekonomifunktionen arbetar vi med ständiga förbättringar och jobbet innebär goda utvecklingsmöjligheter och inflytande med möjlighet att påverka och utveckla våra arbetssätt. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling både genom lärande på arbetsplatsen och kurser. Det finns möjlighet att i viss omfattning distansarbeta.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ekonomidirektör Maria Berghem 073-057 70 76, maria.berghem@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2025. I ett första steg planerar vi att bjuda in till digitala intervjuer med start 21 oktober. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R179/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9526795