Verksamhetsutvecklare
Region Jönköpings län / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2026-05-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Energikontor Norra Småland, Sektionen för Energi och Samhällsbyggande, Regional Utveckling
Vill du arbeta med utvecklingen av Jönköpings län i frågor som energi- och klimatomställning, samhällsbyggande och regional planering?
Vi söker dig som trivs i en roll där du fångar upp behov, driver projektutveckling och skapar framdrift tillsammans med andra. Hos oss får du arbeta i samverkan med många aktörer och bidra till att koppla vårt regionala arbete närmare EU-nivån.
Då kan detta vara rollen för dig!
Rollen som verksamhetsutvecklare
Samhället förändras snabbt. Energi- och klimatomställningen, ett oroligt omvärldsläge, demografiska förändringar och nya krav på näringslivet kräver att vi binder samman många perspektiv när vi planerar och utvecklar Jönköpings län.
I den här rollen bidrar du till att utveckla projekt och satsningar i takt med omvärldens förändringar och stärker sektionens arbete inom energi och samhällsbyggande. Du rör dig i gränslandet mellan strategiskt arbete och praktiskt genomförande, där du framför allt arbetar med att driva projektutvecklingsprocesser men även kan komma att bidra i pågående satsningar.
Du har ett särskilt fokus på EU-perspektivet genom omvärldsbevakning och utveckling av samarbeten och projekt.
Det här får du arbeta med
• Driva projektidéer till färdiga ansökningar genom att stötta kollegor i utvecklingsprocesser, föra dialog med finansiärer, planera budget och skriva ansökningar.
• Främja projektsamarbeten och relationer med europeiska partners samt koppla länets utveckling till EU-nivån.
• Matcha utvecklingsbehov i länet mot tillgänglig projektfinansiering inom områden som energiomställning, hållbara transporter, infrastruktur och samhällsbyggande.
• Bidra till projektgenomförande utifrån ingående kompetenser och erfarenheter.
• Handlägga projekt som Region Jönköpings län finansierar.
Din blivande arbetsplats
Du blir en del av sektionen för energi och samhällsbyggande inom Regional utveckling på Region Jönköpings län. Här arbetar vi med energi- och klimatomställning, samhällsplanering, transportinfrastruktur och regional utveckling. I sektionen finns Energikontor Norra Småland, och en stor del av rollen är kopplad till dess verksamhet. Arbetet sker ofta i projektform och i nära samverkan med aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Hos oss blir du en del av ett engagerat team på ett tjugotal kollegor.Publiceringsdatum2026-05-06Profil
Vi tror att du har en högskoleutbildning inom exempelvis miljövetenskap, statsvetenskap, samhällsplanering, energisystem eller projektledning, men viktigare än exakt utbildning är hur din arbetslivserfarenhet och dina personliga egenskaper matchar mot våra behov. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet och är van att arbeta i sammanhang där flera aktörer behöver samverka. Erfarenhet av projektutveckling och arbete i EU-sammanhang är meriterande.
Vi ser gärna att du har kunskap om eller erfarenhet av flera av följande områden:
• Energi- och miljöarbete eller samhällsplanering i offentlig verksamhet
• Projektutveckling och projektverksamhet
• Projektfinansieringslandskapet i Sverige och EU
• Arbete i samverkan mellan olika organisationer och offentlig och privat sektor
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gärna fångar upp behov, ser möjligheter och arbetar tillsammans med andra för att hitta vägar framåt. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och trivs i en roll där du både får driva processer framåt och stötta kollegor i utvecklingsarbete.
Du är kommunikativ och har lätt för att förklara, förankra och utveckla idéer på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Samtidigt är du lyhörd och prestigelös i samarbetet med andra. Du behöver inte alltid stå i centrum, men du bidrar med initiativ, struktur och framdrift där det behövs.
Rollen kräver att du kan skapa ordning i komplexa sammanhang och behålla lugn och riktning även när förutsättningarna förändras. Du behöver kunna växla mellan ett mer strategiskt perspektiv och att bidra i mer konkreta och praktiska frågor i vardagen. Båda delarna är viktiga i rollen, och därför söker vi dig som är flexibel och trygg i att anpassa ditt arbetssätt efter situation och behov.
Kunskap i Officepaketet är ett krav, och du har ett digitalt arbetssätt som kommer naturligt. Du uttrycker dig tydligt och pedagogiskt på svenska, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och eftersträvar mångfald och jämställdhet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en utvecklande tjänst där du får bidra till hela länets utveckling i frågor som blir allt viktigare: energi, klimat, resiliens och samhällsbyggnad. Rollen ger också möjlighet att bidra i pågående projekt utifrån din kompetens och erfarenhet. Beskriv därför gärna även annan relevant arbetslivserfarenhet som kan vara värdefull för oss, till exempel inom event, kommunikation, politiska processer eller andra närliggande områden.
Arbetsplatsen präglas av samarbete, nyfikenhet och ett starkt engagemang för samhällsutveckling. Vi värdesätter trivsel och ett öppet klimat där vi stöttar varandra i arbetet. Distansarbete är möjligt upp till två dagar i veckan, utifrån verksamhetens behov.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner: Vi erbjuder förmåner som både stärker din grundtrygghet och förbättrar din vardag. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://chatgpt.com/c/6793687e-16a4-8002-bef0-26fc94a6d140).
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om tjänsten eller vill du veta mer om vårt arbete? Tveka inte att kontakta Lydia Olofsgård, biträdande sektionschef på telefon 076-145 2902 eller via e-post: lydia.olofsgard@rjl.se
Vi kan komma att påbörja urval innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till försäljare av annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag för denna tjänst är den 2026-05-24. Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://chatgpt.com/c/6793687e-16a4-8002-bef0-26fc94a6d140).
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R124/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9895981