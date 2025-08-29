Verksamhetsutvecklare
2025-08-29
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige - i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter.
HSB Södra Norrland finnsi Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Härservar vi ca 430 bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med ett heltäckande utbud av förvaltningstjänster. HSB har också ca 2 000 hyreslägenheter i området. Till vår hjälp har vi nästan 250 duktiga medarbetare som nu behöver förstärkning av en verksamhetsutvecklare i Sundsvall.
Ansvar och arbetsuppgifter
Din uppgift blir att delta i och leda delar av HSB Södra Norrlands utvecklingsprojekt, vidmakthålla och utveckla ett levande miljö- och kvalitetsledningssystem, stötta befintlig systemförvaltningsorganisation och bidra till företagets löpande verksamhetsutveckling.
Rollen ingår vid bolagets utvecklingsfunktion som omfattar fyra medarbetare och du rapporterar till utvecklingschefen. Arbetsuppgifterna varierar men är i huvudsak relaterade till system- och verksamhetsutveckling samt miljö- och kvalitetssamordning.
Exempel på arbetsuppgifter är att medverka vid implementering av systemstöd och stötta i arbetet med att anpassa arbetssätt för att få ut bäst möjliga effektiviserings- och kvalitetsvinster när HSB digitaliserar olika tjänster. Ett annat exempel kan vara att ta fram beslutsunderlag, föredra ärenden och verkställa beslut som fattas av våra styrgrupper inom IT-området. Ett tredje exempel är planera interna revisioner, samordna lagbevakning och hanteringen av kemikalieregister, genomföra klimatredovisning och uppdatera dokumentation kring vårt miljö- och kvalitetsledningssystem
Erfarenhet
Du har någon form av högskoleutbildning i grunden eftersom administrativ kompetens är en förutsättning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från likvärdig roll, gärna från en medelstor organisation som projektledare eller verksamhetsutvecklare där du har fått arbeta med helheten. Kännedom om miljö- och kvalitetsledningssystem, systemförvaltning och erfarenhet av processorienterat arbetssätt är meriterande.
Personliga egenskaper
I rollen som verksamhetsutvecklare krävs det att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du trivs att arbeta med varierade uppgifter och kan hantera periodvis hög arbetsbelastning.
Eftersom du i rollen både kommer arbeta självständigt och i team krävs det att du lyssnar, kommunicerar och samarbetar bra med andra. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar ditt angreppssätt för att driva processerna framåt, här krävs hög initiativförmåga. Vi söker dig som har god pedagogisk förmåga och anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap beroende på mottagaren. Förmågan att få med sig en arbetsgrupp i den uppgift som ska utföras är kritisk. I rollen som verksamhetsutvecklare behöver därför du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vidare förutsätter vi att du delar våra värderingar och att ditt agerande gentemot kunder, kollegor och medlemmar utgår ifrån dem.
Vad HSB erbjuder
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Sista ansökningsdag 26 september, intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan. Vill du veta mer, kontakta utvecklingschef Petter Stenberg, på telefon 010-303 23 82.
