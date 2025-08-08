Verksamhetsutvecklare
2025-08-08
Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön. I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se. Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad och driva utveckling i en samhällsviktig verksamhet?
Vi söker nu en engagerad och strategisk verksamhetsutvecklare som vill vara med och leda vår förvaltning framåt i förändrings- och förbättringsarbete. I denna nyckelroll får du möjlighet att arbeta nära chefer och kollegor i hela organisationen för att skapa hållbar utveckling som gör skillnad.
Tjänsten är placerad på avdelningen för Ekonomi, inköp, planering och uppföljning samt verksamhetsutveckling. Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att processleda och driva verksamhetsutveckling och förändringsledning på både förvaltnings- och avdelningsnivå. Du kommer att ta dig an uppdrag som handlar om att genomföra beslutade förändringar, samordna utvecklingsarbete, samt ta fram beslutsunderlag och stötta implementering i verksamheten. Du behöver alltså behärska god planering och kommunikation, väl valda och styrda processer, vara agil, kunna säkra en bred förankring och ha ett coachande förhållningssätt.
Du är vid behov en samarbetspartner i olika ledningsgrupper och har en viktig roll i att samla kompetens från hela organisationen som exempelvis kvalitetssamordnare, controllers och utvecklingsledare, för att tillsammans kraftsamla kring prioriterade utvecklingsområden. Samverkan, både internt och externt, är en naturlig del av ditt arbete.
Du kommer arbeta med att själv utvärdera förbättringsmöjligheter och omvandla idéer till konkreta, effektiva och långsiktiga förändringsförslag. Du tar fram rapporter och presenterar resultat i olika sammanhang, såväl inför nämnd som i förvaltningen, och i uppdraget ingår att skriva tydliga och väl underbyggda tjänsteutlåtanden till både politiker och tjänstemän.
För att säkra framgång i hela avdelningen så kommer du få gott stöd av kollegorna i avdelningen, men förväntas också kunna stötta kollegorna inom andra ansvarsområden än sitt eget.
Hos oss får du inte bara vara med och påverka du får också bidra till en meningsfull samhällsutveckling. Vi erbjuder ett uppdrag där du får vara en del av ett kunnigt team och samtidigt ha utrymme att ta egna initiativ. Välkommen till en roll där du får både ansvar och möjlighet att göra skillnad.
Förvaltningen präglas av utveckling och framåtanda och vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierande kompetenser. Vi arbetar i aktivitetsbaserade lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmån.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsexamen med inriktning inom exempelvis projektledning, organisationsutveckling, förändringsledning eller kommunikation. Du har flerårig erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling och erfarenhet av att processleda utvecklingsprojekt från idéfas till implementering. Vi ser också att du har kunskap om förändringsarbete och förändrings-, process- och projektledning.
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet är meriterande liksom kurser och certifieringar inom projektledning, coaching eller förändringsledning.
Dina personliga kompetenser är viktiga för att lyckas i uppdraget och vi ser därför att du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
ÖVRIGT
Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2025.
Vill du veta mer om oss och vad vi gör, besök gärna vår Linkedin-sida: https://www.linkedin.com/company/miljoforvaltningen-goteborgs-stad
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden.
