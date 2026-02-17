Verksamhetsutvecklare - taxonomier
2026-02-17
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete. Vill du vara med?Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Tycker du att effektivisering av analoga processer till nya digitala processer låter intressant?
Har du bakgrund från redovisning eller it med erfarenhet och intresse kring projektarbete, XBRL-standarden, semantik, strukturell eller finansiell-information? Då kan du vara den verksamhetsutvecklare vi söker; vi behöver dig som har fokus på strukturell information och vill bli del av det team som driver och vidareutvecklar vårt arbete med taxonomier.
Området inom finansiell information är ett centralt område för Bolagsverket för att lyckas med vårt myndighetsuppdrag. Våra nuvarande specialistresurser arbetar idag både i externa sammanhang men också mycket med våra interna lösningar.
Tjänsten som verksamhetsutvecklare är placerad i Sundsvall på avdelningen för digital utveckling och samverkan och du kommer tillhöra enheten samverkanstjänster. Som verksamhetsutvecklare kommer du i hög utsträckning få fokusera på Bolagsverkets egna behov av taxonomier.
Vårt uppdrag
Enheten Samverkanstjänster ansvarar för Bolagsverkets samverkanstjänster och samverkan med andra myndigheter, både nationellt och internationellt.
Uppdraget är att bidra till en enklare och mer digital offentlig förvaltning genom att utveckla tjänster som möjliggör säker informationsdelning, t. ex. genom digital identitetsplånbok och via effektiv samverkan med andra, t. ex. Verksamt.Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare inom taxonomier kommer du huvudsakligen arbeta med
* utvecklingen av taxonomier för Bolagsverket i myndighetssamverkan TaxSam Företag.
* delta i intern samverkan inom myndigheten där du är en av Bolagsverkets interna specialister kring taxonomier, finansiell information och redovisning.
* Bolagsverkets digitala tjänster för finansiell information.
Taxonomier används för att skapa strukturerat data som både förenklar upprättandet och återanvändning av data för företag och myndigheter. Strukturerat data skapar ökad transparens och kvalitet, vilket resulterar i stor samhällsnytta.
Hos oss arbetar du i en agil utvecklingsmiljö inspirerad av ramverket SAFe.
Vi erbjuder
Hos Bolagsverket blir du del av en samhällsviktig myndighet med uppdrag att skapa trygghet och transparens i företagandet.
Vi erbjuder hälsofrämjande aktiviteter och möjlighet att till viss del arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Vi sitter i moderna lokaler centralt vid hamnen i Sundsvall.Kvalifikationer
I den här rollen behöver du förmåga att tänka nytt och se alternativa angreppssätt. Du identifierar möjligheter till förbättring och omsätter idéer i praktiska lösningar som bidrar till verksamhetens utveckling och resultat.
Du arbetar prestigelöst och bidrar till ett gott samarbete genom ett tydligt fokus på gemensamma mål. Du lyssnar, kommunicerar och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt samt sätter verksamhetens intressen främst.
Du har god analytisk förmåga och kan strukturera, tolka och dra slutsatser av komplex information. Du löser problem med hänsyn till både kortsiktiga behov och långsiktiga strategiska mål.
Du ser till helheten och har förmåga att lyfta blicken mot ett större och långsiktigt perspektiv. Du tar du hänsyn till verksamhetens övergripande mål och samhällsuppdrag i ditt dagliga arbete.
Vi söker dig som har
* akademisk examen inom ekonomi eller it alternativt studier eller arbetslivserfarenheter som vi bedömer likvärdiga.
* flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med antingen it-utveckling eller med finansiell information.
* erfarenhet av att vara specialistkompetens inom uppdrag kopplade till projekt/verksamhetsutveckling, antingen inom finansiell information eller it.
* erfarenhet av och förmåga att pedagogiskt beskriva komplexa problem inför olika arbetsgrupper.
* erfarenhet av att delta i projekt mellan flera olika parter antingen inom eller utanför sin egna organisation.
Du behöver också förmåga att kommunicera tydligt, pedagogiskt och målgruppsanpassat, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska .
Vi ser det som meriterande om du även har
* god teknisk förståelse och förmåga att sätta dig in i komplexa frågor, t. ex. inom digital identitet, semantik, interoperabilitet, tekniska ramverk eller plattformar för datadelning.
* vana att arbeta med flera olika aktörer i komplexa miljöer.
Känner du igen dig i ovanstående och tycker att det här låter som en uppgift du vill ta dig an; då är du varmt välkommen med din ansökan. Vi gör löpande urval och intervjuer.
ÖVRIGT
Bifoga endast CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, istället får du svara på ett antal urvalsfrågor.
Placeringsort är Sundsvall.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Här kan du läsa mer om våra uppdrag och övriga lediga jobb:https://bolagsverket.se/jobbamedoss.5046.html Ersättning
