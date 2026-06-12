Lärare till särskild undervisningsgrupp 7-9 - Sverkerskolan
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-12
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du arbeta där ditt ledarskap och din relationsförmåga gör verklig skillnad? Hos oss möts du av en välfungerande verksamhet med hög kvalitet, stark samverkan och en tydlig stolthet i uppdraget. Vi ser fram emot din ansökan!
Sverkerskolan är en F-9-skola som ligger i hjärtat av Luthagen. Lågstadiet är inrymt i två vackra skolbyggnader från början av 1900-talet, och verksamheten har successivt byggts ut för de högre årskurserna i närliggande, renoverade lokaler. Skolan har också en särskild undervisningsgrupp som idag tar emot cirka 60 elever från kommunens grundskolor. Sverkerskolan har länge varit en stimulerande och utvecklande miljö för både elever och medarbetare. Här finns en stark tradition av pedagogisk utveckling och nytänkande. Skolans personal består av flera olika specialistfunktioner, vilket bidrar till en bred kompetens och en mångfald av perspektiv.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst ansvarar du, tillsammans med kollegor, för undervisningen i vår särskilda undervisningsgrupp för årskurs 7-9 i matematik samt ytterligare ett ämne.
Du arbetar nära elever som behöver tydlighet, struktur och vuxna som står stadigt även när tempot snabbt förändras. Här möter du unga människor med mycket energi och starka drivkrafter, som ibland prövar gränser och behöver en trygg vuxen som kan möta dem med både värme, tydlighet och konsekvens. Du har förmågan att fånga upp situationer i stunden, styra om och skapa fokus mot lärande.
Undervisningen präglas av tillgänglighet, struktur och motiverande arbetssätt. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar undervisningen utifrån läroplan och övriga styrdokument i nära samarbete med kollegor och elevhälsa. Tillsammans arbetar ni målmedvetet med att utveckla undervisningen så att den blir tillgänglig och meningsfull för alla elever, oavsett förutsättningar. Med eleven i centrum bidrar du med din kompetens, ditt kunnande och ditt engagemang för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.
Det här är en roll för dig som har ett starkt elevfokus och ett genuint engagemang för elever i behov av särskilt stöd. Du är trygg i ditt ledarskap, tydlig i din kommunikation och har en god förmåga att anpassa undervisningen efter olika behov. Du är initiativtagande, flexibel och ser möjligheter i förändring. Du trivs med att arbeta nära andra, både kollegor och elevhälsa, och du har erfarenhet av - eller en stark vilja att arbeta med – elever som ställer höga krav på sin omgivning. Du behåller lugnet när situationer snabbt förändras och använder din professionalitet för att skapa struktur, riktning och tillit.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett kompetent team där samarbete och gemensamt ansvar är en självklar del av vardagen. Här finns ett tydligt fokus på utveckling, både för eleverna och för dig som pedagog, i en verksamhet där ditt arbete verkligen märks.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och minst ett ämne till i årskurs 7-9. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av att undervisa elever i särskild undervisningsgrupp med utmanade beteenden. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Du behöver även ha god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan.
Vi ser gärna att du har behörighet att undervisa i eller erfarenhet av undervisning inom svenska, svenska som andra språk, idrott och hälsa eller NO. Har du erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt och it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete ses det som meriterande.
Du har en god pedagogisk insikt och förstår hur elever tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar. Du anpassar din undervisning och ditt sätt att kommunicera så att varje elev får möjlighet att förstå och utvecklas. Du är initiativtagande och tar ansvar för att utveckla undervisningen. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att anpassa både planering och arbetssätt efter förändrade behov i klassrummet.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jana Sondell, biträdande rektor, 018-727 20 23.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03333". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Jana Sondell 018-727 20 23 Jobbnummer
9962358