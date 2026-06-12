Engineering Manager med fokus på integrationer, data och AI!
Veterankraft AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veterankraft AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en Engineering Manager som vill ta helhetsansvar för arkitektur, integrationer och AI-driven automatisering i ett bolag med tydligt syfte och högt tempo. Du arbetar nära verksamheten och ledningen, driver tekniska vägval och ser resultatet av ditt arbete i vardagen. Du kommer tillhöra ett växande bolag inom koncernen KEYTO Group.
Det här är en roll för dig som trivs i ett fokuserat bolag med korta beslutsvägar, där du har ett genuint tekniskt ägarskap. Du tar ansvar för hela tech-leveransen, driver AI-lösningar mot affärssystem och leder ett team med en utvecklare framåt — allt inom ett bolag där teknik gör verklig skillnad i den dagliga verksamheten.
Om rollen
Du tar en central roll där du formar bolagets tekniska riktning från grunden. Vår kärna bygger på Podio som CRM-system och ett ekosystem av integrationer mot fakturerings-, bokförings-, löne- och kommunikationssystem - samtidigt driver vi en växande satsning på AI och automatisering. Du tar fullt ägarskap för den tekniska leveransen, från arkitektur till produktion och du är den som håller ihop helheten.
I denna roll kommer 70-75 % av din tid vara praktisk där du kodar, bygger integrationer, granskar kod och skapar arkitekturen bakom våra lösningar. Resterande 30–40 % är planering, teknisk strategi och ledning av en utvecklare. Du jobbar tätt med ledningen och kommer även ha dialog med koncernens övriga IT-organisation i strategiska techfrågor.
Konkret innebär det att du:
Äger och arbetar operativt i hela tech-leveransen: arkitektur, integrationer, automatisering och AI från idé till produktion
Driver och levererar skräddarsydda AI-lösningar mot våra affärssystem
Tar personalansvar för och leder teamet bestående av en utvecklare
Tar fram och underhåller en teknisk utvecklingsplan i samråd med ledningsgruppen
Ansvarar för säkerhet, drift, behörigheter och datalager på systemnivå
Kartlägger och dokumenterar systemlandskapet — hur allt hänger ihop, var data flödar och varför
Kvalitetssäkrar genom kodgranskning, arkitekturprinciper och etablerade arbetssätt
Identifierar var teknik gör störst affärsnytta och löser de problemen
Säkerställer hög kvalitet i tekniska lösningar och leveranser
Vårt kontor ligger i centrala Stockholm och du rapporterar direkt till VD.Publiceringsdatum2026-06-12Bakgrund
Vi tror att du har 3–5 års erfarenhet som utvecklare, alternativt en bakgrund som konsult som nu vill in-house och äga något långsiktigt. Vi vill att du är självgående, har sett mer än ett system och kan ta tekniskt ledarskap från dag ett.
Vi ser gärna att du har:
Vana att bygga och underhålla API-integrationer mellan olika SaaS-system
Erfarenhet av att äga en molnmiljö (AWS, Azure, GCP eller liknande) — inte bara hantera kod utan ta ansvar för infrastruktur, säkerhet och drift
God förståelse för datamodellering och databaser
Praktisk erfarenhet av moderna AI-verktyg i utvecklingen eller ett genuint driv att lära dig på riktigt
Stark systemarkitekturskompetens - kan tänka i moduler, gränssnitt och skalbarhet
Erfarenhet av affärssystemvärlden (CRM, ekonomisystem, lön, telefoni) eller vana att snabbt sätta dig in i sådana miljöer
Förmåga att kommunicera och dokumentera på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av Podio, GlobiFlow/Procfu, eller liknande lågkodsplattformar som kärnsystem.
Tidigare jobbat med bemannings-, HR-, ekonomi- eller CRM-system (t.ex. Fortnox, Visma, Quinyx, HubSpot).
Erfarenhet av att utvärdera och migrera kärnsystem.
Hands-on med LLMer som Claude, Claude Code, MCP-servrar eller motsvarande AI-utvecklingsverktyg.
Tidigare ledar-, mentorroll eller motsvarande ansvar för en utvecklares dagliga arbete.
Vem vi söker
Vi söker dig som genuint brinner för att lösa vardagliga problem med teknik och se affärsvärdet av det du bygger. Du söker förståelse innan du söker lösningar och du ser tydligt kopplingen mellan det du bygger och det värde det skapar för affären. Du har en naturlig förmåga att kommunicera med människor oavsett teknisk bakgrund samt kan stötta och leda en utvecklare i det dagliga arbetet. Du tycker det är roligt att leverera saker som faktiskt används, inte att bygga eleganta system som ingen rör. Du vill vara nära besluten, nära verksamheten och se resultatet av ditt arbete i verksamheten varje vecka.Om företaget
Veterankraft är en del av koncernen KEYTO Group och en av Sveriges ledande aktörer för seniorer som vill jobba. Vi förmedlar bemanning och hushållsnära tjänster med ett tydligt syfte: ge erfarna människor meningsfulla uppdrag och våra kunder pålitlig hjälp. Vi är ett växande bolag med ambitiösa mål, korta beslutsvägar och en kultur där det görs mer än det pratas.Så ansöker du
Tjänsten är en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning och hanterar ansökningar löpande. Skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@veterankraft.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903571-2051618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), https://veterankraftab.teamtailor.com
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Jobbnummer
9962364