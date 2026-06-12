PR & Influencer Coordinator / UGC Content Coordinator till Lenoites
Lenoites AB / Marknadsföringsjobb / Borås Visa alla marknadsföringsjobb i Borås
2026-06-12
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Drivs du av mål och relationer? Som PR & Influencer Coordinator på Lenoites söker du upp rätt profiler, skapar resultat – och bygger vårt varumärke globalt.
Lenoites söker nu en PR & Influencer Coordinator / UGC Content Coordinator som vill arbeta med influencers, PR-utskick, UGC och content till annonser.
Det här är en roll för dig som tycker om sociala medier, men som också trivs med struktur, uppföljning och tydliga mål. Du kommer att ha en viktig roll i att skapa synlighet för Lenoites genom TikTok, Instagram och samarbeten med kreatörer i Sverige och övriga Europa.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team i Viared, Borås, där vi arbetar nära varandra, delar idéer och utvecklar varumärket tillsammans.
Om rollen
Som PR & Influencer Coordinator / UGC Content Coordinator arbetar du med att hitta relevanta influencers och kreatörer på TikTok och Instagram, kontakta dem och bygga relationer som leder till publiceringar och samarbeten.
Du kommer att arbeta både med PR-utskick och betalda samarbeten. Rollen innebär också att du hjälper till att ta fram UGC-material och enklare content till annonser. Vi samarbetar med en extern annonsbyrå som sköter själva annonseringen, men du är med och säkerställer att vi har rätt material från kreatörer och influencers.
Arbetet är praktiskt, varierat och socialt. Du kommer att ha många kontaktytor och arbeta med tydliga mål, till exempel antal kontakter, svar, utskick, publiceringar, samarbeten och färdigt contentmaterial.
Rollen passar dig som är strukturerad, kommunikativ och tycker om att driva saker framåt från första kontakt till färdigt resultat.
Arbetsplats och arbetstid
Rollen är placerad på vårt kontor i Viared, Borås.
Vi arbetar på plats och rollen är inte hybrid eller remote. Det är viktigt för oss eftersom arbetet innebär nära samarbete med kollegor, snabb kommunikation, produktflöden, PR-utskick och contentarbete.
Vi har flextid där du kan börja mellan kl. 07.00 och 09.00 och sluta mellan kl. 16.00 och 18.00. Arbetet sker måndag till fredag.
Dina ansvarsområden
Identifiera relevanta influencers och kreatörer på TikTok och Instagram
Kontakta influencers i Sverige och övriga Europa
Presentera Lenoites produkter och skapa intresse för samarbeten
Skicka PR-produkter och följa upp publiceringar
Bygga och vårda relationer med influencers och UGC-kreatörer
Driva betalda samarbeten tillsammans med teamet
Säkerställa att content och material levereras enligt överenskommelse
Klippa och sammanställa enklare UGC-material till annonser
Samarbeta med vår externa annonsbyrå kring material till ads
Följa upp resultat och bidra med idéer för hur arbetet kan utvecklas
Vi söker dig som
Har tidigare arbetslivserfarenhet och är van vid att ta ansvar på en arbetsplats
Trivs med att arbeta mot mål och följa upp resultat
Har erfarenhet av kundkontakt, försäljning, service, butik, administration, marknadsföring eller liknande
Är kommunikativ och bekväm med att kontakta nya personer
Är strukturerad och kan hålla ordning på många parallella dialoger
Har intresse för TikTok, Instagram, influencers och content
Har känsla för vad som fungerar i kortformat video och sociala medier
Kan klippa enklare videos eller vill utvecklas inom det området
Uttrycker dig väl på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Bor i Borås eller inom rimligt pendlingsavstånd
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av influencer marketing, PR eller UGC
Erfarenhet av uppsökande kontakt, försäljning eller kunddialog
Erfarenhet av att klippa video i exempelvis CapCut, TikTok, Instagram eller liknande verktyg
Intresse för beauty, hårvård, hudvård eller e-handel
Erfarenhet av att arbeta med uppföljning, mål eller KPI
För att trivas hos oss
Vi tror att du trivs i en roll där du får kombinera sociala medier med struktur, kontakt med människor och konkret uppföljning. Du tycker om att ta initiativ, hålla igång dialoger och se resultat av ditt arbete.
Du behöver inte kunna allt från start, men du behöver ha rätt inställning, vilja att lära dig och förstå vikten av att följa upp, dokumentera och driva arbetet framåt.
Hos oss arbetar vi nära varandra i ett entreprenöriellt team. Vi värdesätter ansvar, tydlig kommunikation och ett hjälpsamt arbetssätt.
Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande beauty-varumärke
Möjlighet att arbeta med influencer marketing, PR, UGC och content
Ett engagerat team på plats i Viared, Borås
Flextid där du kan börja mellan 07.00 och 09.00
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Trygga anställningsvillkor
Möjlighet att utvecklas i takt med att varumärket växerPubliceringsdatum2026-06-12Så ansöker du
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev via vår karriärsida.
I din ansökan får du gärna kort svara på:
Vilken tidigare arbetslivserfarenhet har du?
Har du arbetat med kundkontakt, försäljning, service, administration eller marknadsföring tidigare?
Varför tror du att du skulle passa i en roll där du dagligen kontaktar och följer upp influencers?
Har du erfarenhet av att skapa eller klippa video/content?
Bor du i Borås eller inom rimligt pendlingsavstånd till Viared?
En kort videopresentation är välkommen om du vill visa vem du är direkt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår karriärsida https://careers.lenoites.com/ Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lenoites AB
(org.nr 556998-1755), http://www.lenoites.se
Stormgatan 3 (visa karta
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504 64 BORÅS Jobbnummer
9962357