Verksamhetsstrateg omsorgsförvaltningen
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning / Organisationsutvecklarjobb / Avesta Visa alla organisationsutvecklarjobb i Avesta
2025-12-23
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Omsorgsförvaltning i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
I Avesta kommuns omsorgsförvaltning finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Vår gemensamma utgångspunkt är att alla människor har samma värde och är unika. Hos oss arbetar cirka 900 medarbetare dygnet runt för att främja ett tryggt och självständigt liv för våra målgrupper.
Nu söker vi en verksamhetsstrateg som vill vara med och utveckla våra verksamheter mot framtidens omsorg.
Om rollen
Som verksamhetsstrateg ansvarar du för att planera, leda och genomföra utredningar som initierats av tjänstepersons- och/eller politisk ledning. I samarbete med förvaltningens ledningsgrupp och andra delar av verksamheten genomför du utredningar som ligger till grund för att föreslå och stödja utvecklingsinsatser. I arbetsuppgifterna ingår att stödja verksamheterna i verksamhetsutveckling, processkartläggning och projektarbete. I arbetsuppgifterna ingår även:* Svara på medborgarförslag, remisser och motioner. * Ta fram, analysera och använda statistik som ett verktyg för dina utredningar.* Initiera förslag på nya arbetssätt och metoder som främjar kvalitet och innovation.* Delta i övergripande projekt kopplat till Omsorgsförvaltningens mål.* Driva och samordna arbetet med införande av digitalt kvalitétsledningssystem samt kris- och beredskapsarbete.Som verksamhetsstrateg ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och du samarbetar även med centrala stödfunktioner så som HR, kommunikation, kvalité och utveckling samt projektledare och enhetschefer inom Avesta kommun.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen, exempelvis inom samhällsvetenskap, juridik, socialt arbete, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten. Tidigare erfarenhet från något av omsorgsförvaltningens verksamhetsområden är meriterande. Du har ett genuint samhällsintresse och drivs av att göra skillnad för invånarna, särskilt inom områdena socialtjänst, vård och omsorg och den kommunala hälso- och sjukvården. Det är viktigt att du har god kunskap om utredningsmetodik och är trygg i processens alla steg. I den här rollen behöver du ha en mycket god analytisk förmåga och god vana av att använda statistik som verktyg för att förstå verksamheten, identifiera behov och formulera förbättringsförslag. Digitala lösningar är naturligt för dig och du har lätt för att lära dig nya program och system. Du är en god kommunikatör, både muntligt och skriftligt, och du kan presentera komplex information på ett tydligt och engagerande sätt. Du trivs när du får arbeta med förändring och ser möjligheter i nya idéer, metoder och arbetssätt. I den här rollen behöver du vara självgående och proaktivt och på så sätt driva arbetsprocesserna framåt. Din förmåga att planera och strukturera underlättar för dig själv men skapar också tydlighet för dina samarbetspartners. Då du kommer arbeta kommunövergripande i vissa frågor är det viktigt att du tar initiativ och bygger en stark samverkan med de parter som uppdraget berör. Ett lyhört förhållningssätt och en god samarbetsförmåga är viktigt för att lyckas.Det är meriterande om du har: * Erfarenhet från politiskt styrda organisationer.* Kunskap om lagstiftning såsom kommunallagen, förvaltningslagen och socialtjänstlagen. * Kunskap inom projektledning och processkartläggning. * Goda språkkunskaper i både svenska och engelska.Välkommen med din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296756/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Kontakt
Rekryterare. HR-enheten
Linn Forsberg linn.a.forsberg@avesta.se Jobbnummer
9661969