Verksamhetsstrateg - Tjänster och service
Jönköping Energi AB / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2025-10-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköping Energi AB i Jönköping
Gör skillnad - bli vår verksamhetsstrateg Vill du driva förändring, förbättra arbetssätt och skapa värde både för oss och får våra kunder? Vi förstärker vårt team med en analytisk och drivande verksamhetsstrateg som vill vara med och forma vår verksamhet. Vi söker dig som är både strategisk och handlingskraftig - och som har förmågan att omsätta idéer till konkret förbättring i vardagen.
Hos oss får du en central och inflytelserik position inom vårt ansvarsområde Tjänster och Service. Du ansvarar för att initiera och driva utvecklingsprojekt med fokus på effektivisering och hållbara förbättringar. Du har nära samarbete med flera enheter internt. Du har ett helhetsperspektiv på verksamheten och arbetar både strategiskt och operativt. Du arbetar nära gänget som förvaltar vår arkitektur och våra system och det teamet blir viktiga kompanjoner i ditt dagliga arbete och i det strategiska arbetet i vår digitala transformation.
Du ingår i ledningsgruppen, vilket innebär att du är med och formar den övergripande riktningen för verksamheten inom Tjänster och Service. Du bidrar i beslutsfattande och agerar rådgivande i utvecklingsfrågor.
Exempel på ansvarsområden:
Omvärldsbevakar inom området.
Tillsammans med ledningsgruppen håller ihop vårt strategiska arbete och får strategier att hända
Leda och facilitera förbättrings- och utvecklingsprojekt inom hela verksamheten
Stötta våra affärer
Aktiv i etableringsfasen av nya affärer
Driva förändringsarbete och stöttar chefer i deras roller
Ansvara för Tjänster och Service digitaliseringsresa
Analysera processer för att identifiera effektiviseringspotential
Ta fram och implementera nya arbetssätt, metoder och digitala lösningar
Arbeta nära ledning och medarbetare för att skapa samsyn och driva förändring
Följa upp resultat och säkerställa hållbar implementering
Vi tror att du har:
Ledarskapserfarenhet - förändringsledning.
Flera års erfarenhet av projektledning och/eller verksamhetsutveckling
Förmåga att se helheter, driva förändringsarbete och skapa engagemang
En god analytisk förmåga samt erfarenhet av att arbeta med förbättringsmetodik
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
God kommunikativ förmåga och trivs i en roll med många kontaktytor
Tidigare erfarenhet av arbete i eller med ledningsgrupp är meriterande - men det viktigaste är att du vill bidra med strategiskt värde och helhetssyn.
Mer information
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-23. Urval görs löpande så dröj inte med att söka!
Kontakta gärna Enhetschef Cathrin Bäckstrand via Cathrin.Backstrand@jonkopingenergi.se
alt 036-108256 för mer information.
För fackliga frågor Jesper Käki, Vision, på tel. 036-19 18 45 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, på tel. 036-10 32 37.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Inför varje rekrytering tar vi beslut om vilka rekryteringskanaler vi ska använda och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköping Energi AB
(org.nr 556015-3354), https://jonkopingenergi.se/ Arbetsplats
Jönköping Energi Kontakt
Cathrin Bäckstrand cathrin.backstrand@jonkopingenergi.se Jobbnummer
9537708