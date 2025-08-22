Verksamhetsstödjande assistent till Socialförvaltningen
2025-08-22
Vård- och omsorgsboende kan beviljas för personer som har behov av tillsyn, vård och omsorg dygnet runt. Våra verksamheter inom vård- och omsorgsboenden är Akvarellen, Kungsparken och Sannahed där vi tillsammans är ca 200 medarbetare. Utöver det finns flertalet visstidsanställda och intermittent anställda som bidrar till en välfungerande vård- och omsorg. På vård- och omsorgsboenden arbetar vi i nära team runt varje enskild individ och i teamet ingår omvårdnadspersonal, specialistundersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, utvecklingsledare och enhetschef. Som verksamhetsstödjande assistent, VSA, är du med och bidrar till att få ihop pusslet varje dag då det finns stort behov av professioner som kompletterar varandra och som möjliggör att rätt personer gör rätt saker i syfte att skapa en värdefull och meningsfull tillvaro för de vi är till för.
Är du en social och serviceinriktad person som trivs i en händelserik miljö där problemlösning och hantering av flera uppgifter samtidigt hör till vardagen? Är du även bra på att skapa struktur och prioritera för att navigera dig fram i de uppgifter som kommer i din väg? Då kan vi ha uppdraget för dig!
Vi arbetar mot framtidens vård- och omsorgs boende som innebär att vi befinner oss i ständig utveckling och förbättringsarbete och med det växer även mängden arbetsuppgifter för omvårdnadspersonalen och våra chefer. Därför är uppdraget som VSA en oerhört viktig funktion och roll för att möjliggöra effekter i denna utveckling.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som VSA kommer dina arbetsdagar och uppgifter att vara väldigt varierande. Din roll är att avlasta och assistera omvårdnadspersonal och chefer samt ge service inom områden som fastighet, logistik, administration och schema/bemanning. Fastighetsfrågor kan exempelvis handla om hantering av trygghetsskapande teknik på våra boenden, frågor kring brandskydd, behörighetshantering, stöd till personal gällande lås och larmsystem. Logistiska uppgifter kan vara att både ta emot och hantera leveranser. Uppgifter som rör administration kan vara beställningar och fakturahantering men också koordinering av in- och utflytt av våra brukare. Du kommer även att stötta upp inom bemanningen vilket innebär schemahantering och vikarieanskaffning. Arbetstiden är dagtid, vardagar. Tjänsten är placerad på vård- och omsorgsboendet, Kungsparken som ligger i centrala Kumla.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning och arbetslivserfarenhet, gärna inom administration och/eller service eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig. Då du kommer att arbeta i ett antal system behövs god datavana, goda kunskaper i Office-paketet och att du har lätt för att lära dig system. Du behöver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är utbildning inom administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Du som söker är positiv, serviceinriktad och handlingskraftig. Du är strukturerad, noggrann och tar ägandeskap för dina uppgifter. En viktig förmåga är också att kunna prioritera och skapa effektiva arbetssätt. Du trivs med omväxlande uppgifter och har förmågan att behålla lugnet under stressiga situationer. Då rollen innehåller kontakter både internt och externt, är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera, att du ger ett professionellt och trevligt bemötande samt att du har en god samarbetsförmåga.
Körkort: B
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare.
