Verksamhetsspecialist inom skanning
2025-10-29
Har du erfarenhet av att arbeta med skanningsflöden och verksamhetstester? Då är du kanske den vi söker för att stötta upp i vårt team som ansvarar för att implementera en ny skanningsleverantör.
Om jobbet
Vi söker nu ytterligare en medarbetare som ska stötta upp i vårt pågående arbete med implementering ny skanningsleverantör. Dina uppgifter kommer bland annat bestå av att arbeta med acceptans och verksamhetstester av våra blanketter och mallar och verifiera krav inom skanningsflödet. Du kommer bli en del av vårt team som ansvarar för implementeringen.
Tjänsten är placerad inom avdelningen för gemensamma handläggningsfrågor och efterlevandeförmåner med placeringsort i Stockholm. Publiceringsdatum2025-10-29Profil
Du kan arbeta självständigt, är strukturerad och målinriktad samt har god förmåga att samarbeta. Du har lätt för att skapa goda relationer såväl internt som externt. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen.
Vi söker dig som har:
- relevant akademisk utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- god kunskap i Pensionsmyndighetens interna organisation
- god insyn i Pensionsmyndighetens skanningsflöden
- erfarenhet av att arbeta med externa leverantörer
- erfarenhet av verksamhetstester
- goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete med implementering av ny skanningsleverantör
- Erfarenhet av arbete med Pensionsmyndighetens blanketter och mallar
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på deltid vid behov dock längst till 2025-12-31
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare. Ersättning
Timlön Så ansöker du
