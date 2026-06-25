Verksamhetsområdeschef Utbildning - Östra Göinge kommun
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2026-06-25
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Vill du leda och utveckla en av kommunens viktigaste verksamheter? Brinner du för skolutveckling, strategiskt ledarskap och att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga? Då kan du vara den vi söker.
Verksamhetsområdet Utbildning är kommunens största område med cirka 470 medarbetare. Som verksamhetsområdeschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten inom grundskola, frivilliga skolformer, administration och samordning.
Du arbetar nära avdelningschefer, skolchef, administrativ chef och rektorer – totalt 11 direktrapporterande chefer – och leder verksamheten genom dem. Ditt uppdrag är i huvudsak strategiskt och innebär att omsätta lagar, styrdokument och politiska mål till konkret värde för våra elever.
Östra Göinge kommun har höga ambitioner för skolans utveckling. Ett av våra viktigaste mål är att nå en genomsnittlig meritpoäng på 230 i årskurs 9 år 2030. Du blir en nyckelperson i detta arbete.
Som verksamhetsområdeschef ingår du i kommunförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommundirektören. Du är en viktig ambassadör för kommunen och arbetar enligt Göingemodellen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du leder och utvecklar verksamhetsområdet Utbildning i enlighet med lagar, styrdokument och politiska mål. I rollen säkerställer du ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar planering, uppföljning, analys och åtgärder. Du stödjer och utvecklar dina underställda chefer i deras ledarskap och uppdrag samt driver strategiskt utvecklingsarbete med fokus på resultat och kvalitet.
Vidare skapar du goda förutsättningar för samverkan både internt och externt, samtidigt som du har det yttersta ansvaret för personal, budget och arbetsmiljö. Du bidrar också aktivt i kommunens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare och har genomgått rektorsutbildning. Du har flerårig erfarenhet av ledarskap inom skolan och är van att leda kvalificerat förändringsarbete. Du har en god förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar och arbetar strategiskt, analytiskt och resultatorienterat.
Som ledare är du relationell och kommunikativ med hög personlig mognad och integritet. Du har förmåga att bryta ner övergripande mål till tydliga och förankrade aktiviteter för verksamhet och medarbetare. Du är trygg i att leda andra chefer och skapar resultat genom ditt ledarskap.
Vidare har du god samarbetsförmåga och bidrar till engagemang och utveckling i organisationen. Du har god IT-vana och ett intresse för digitalisering inom kommunal verksamhet och uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har ytterligare ledarskapsutbildning samt kunskaper i flera språk utöver svenska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en lagspelare med ett coachande ledarskap, tydlig kommunikation och förmåga att fatta och genomföra beslut. Du arbetar systematiskt, skapar struktur och driver utveckling mot uppsatta mål.
Uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister krävs före anställning.
Vill du vara med och forma framtidens utbildning i Östra Göinge? Vi ser fram emot att höra från dig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Intervjuer kommer ske efter semestrarna vecka 35 preliminärt 24 augusti.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Kommundirektör
Merete Tillman merete.tillman@ostragoinge.se 044-7756595 Jobbnummer
9979703