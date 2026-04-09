Verksamhetsnära uppdragsledare
Om tjänsten
Vi söker en verksamhetsnära uppdragsledare med fokus på användarupplevelse och adoption till vårat team som vill driva och utveckla hur våra användare upplever, tar till sig och får värde av våra digitala tjänster. Rollen ansvarar för att slutanvändarnas behov fångas, struktureras, prioriteras och omvandlas till faktiska förbättringar i vår tjänsteportfölj och användarupplevelse.
Du tar ett helhetsgrepp om användarlivscykeln - från onboarding till löpande användning, support, förbättringar och nyttorealisering - och blir verksamhetens primära kontaktpunkt för allt som rör användarupplevelsen. Rollen gör det möjligt för tjänsteägaren att fokusera på styrning och strategi, medan du säkerställer att användarnas perspektiv får en tydlig och genomgående plats i utvecklingsarbetet.
Ansvarsområden
Äga och utveckla slutanvändarresan end-to-end
Säkerställa strukturerad behovs- och kravinsamling från användare
Leda beredning av nya behov inför prioritering i backlog
Driva kontinuerliga förbättringar av onboarding, utbildning och adoption
Säkerställa samordning mellan Servicedesk och plattformsteam
Följa upp nyttorealisering och användarmöjlighet
Skapa tydliga gränssnitt och ansvar mellan funktioner och team
Fungera som verksamhetens nyckelkontakt i användarrelaterade frågor
Exempel på arbetsuppgifter
Etablera och förvalta processer för användarresa, livscykel och förbättringsloopar
Analysera användarbeteenden, återkommande behov och förbättringspotential
Omvandla behov och feedback till tydliga kravunderlag för prioritering
Prioritera användarrelaterade initiativ i dialog med tjänsteägaren och team leads
Initiera förbättringar av plattformstjänster, gränssnitt och gemensamma applikationer
Säkerställa tydlig överlämning till rätt leveransteam (Servicedesk, DevOps, utbildning, kommunikation m.fl.)
Följa upp att leveranser möter användarnas behov och skapar faktisk nytta
Arbeta aktivt med feedbackloopar, adoption, kommunikation och förändringsledning
Ta fram beslutsunderlag, analyser och rekommendationer till ledning och styrning
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat, och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
Lönetillägg vid föräldrarledigheten och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
3 årig gymnasial utbildning med IT-inriktning eller annan utbildning som vi bedömmer likvärdig
Svensk medborgare
Körkort behörighet B
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och i skrift
Erfarenhet av behovsanalys, kravframtagning och strukturerad insamling av användarfeedback
Vana att samarbeta med tekniska team, supportorganisationer och produktägare
Förmåga att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa metoder och för att förstå användarbeteenden
Stark kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
Meriterande
Erfarenhet av molnbaserade miljöer
Kunskap om kundresa/Costomer Experience-metodik
Erfarenhet av servicedeskdata, ITIL eller ärendehantering
Erfarenhet av agila metoder
Erfarenhet av att tidigare ha arbetat med IT-system inom Försvarsmkaten
Erfarenhet av arbete med NATO-relaterande sammanhang
Personliga egenskaper
Du är analytisk, nyfiken och har ett starkt intresse för människor, användarbeteenden och hur digitala tjänster faktiskt används i praktiken. Du arbetar strukturerat och skapar tydlighet även i komplexa sammanhang.
Du är kommunikativ, pedagogisk och kan förklara både behov och lösningar på ett sätt som skapar förståelse och engagemang. Du trivs i samarbete och rör dig obehindrat mellan användare, tekniska team och ledningsfunktioner.
Du är lösningsorienterad, drivande och engagerad - en person som brinner för att förbättra användarupplevelsen och nå verklig förändring i hur digitala tjänster tas emot och nyttjas.Övrig information
Tjänsten är en civil anställning tillsvidare med placeringsort Örebro. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte tidigare varit anställd i Försvarsmakten. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänsteresor förekommer i tjänsten. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-21. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen. För att veta mer om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Simone Aro på Simone.Aro@mil.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
701 16 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Simone Aro Simone.Aro@mil.se
