Verksamhetsnära Ekonom
Haninge Kommun / Redovisningsekonomjobb / Haninge Visa alla redovisningsekonomjobb i Haninge
2025-10-28
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss i Haninge kommun!
Är du en positiv och relationskapande redovisningsekonom som trivs i en bred roll? Nu erbjuds du en tjänst som verksamhetsnära redovisningsekonom.
Du blir en viktig länk mellan verksamhetschefer och avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning där du ansvarar för korrekta månadsbokslut med extra fokus på tertial- och årsbokslut samt budget, budgetuppföljningar, analyser och prognoser som stöd för ditt controllerteam.
Inom avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning har ekonomtjänsterna ett brett innehåll där du, förutom i bokslutsarbete, förväntas ge verksamheterna kvalificerat ekonomistöd i budget- och prognosprocessen.
I rollen som verksamhetsnära redovisningsekonom kommer du att arbeta med
Kvalitetssäkring av månadsbokslut, tertial- och årsbokslut Bokföring inklusive kontoavstämningar för både resultat- och balansräkning Redovisning av statsbidrag Vara en del i controllerteamet för analyser inom budget, uppföljning och prognos Vara stöd till chefer i budget- och uppföljningsprocessen samt vara ett ekonomistöd till chefer i verksamheten och på ett pedagogiskt sätt förklara ekonomiska samband Samarbeta och ha kontakt med övriga enheter inom avdelningen ekonomi- och verksamhetsstyrning samt övriga relevanta nyckelpersoner i verksamheterna Bidra i andra förekommande uppgifter eller uppdrag inom avdelningen, enheten och controllergruppenPubliceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
Vi söker dig som
- har högskoleexamen med inriktning ekonomi eller för tjänsten relevant kvalificerad ekonomiutbildning
några års erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter inom redovisning och bokslutsarbete samt erfarenhet av verksamhetsnära arbete med budget, uppföljning och prognos har erfarenhet av, och trivs med, självständigt arbete med redovisning, bokslut och analys är social och kan skapa förtroende med ditt pedagogiska förhållningsätt i rollen som ekonomistöd till controllerteam och verksamheter bidrar med ekonomisk kompetens inom utrednings- eller utvecklingsprojekt har mycket goda kunskaper i Excel och i Officepaketet
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i tjänsten som verksamhetsnära redovisningsekonom hos oss är du flexibel, noggrann, kommunikativ, nyfiken och konstruktiv. Du har förmåga till helhetssyn, men även att se och värdesätta detaljer, samt har god förståelse för uppdrag och mål. Vidare är du van vid att arbeta självständigt och ta ansvar samt tvekar inte inför att ta egna initiativ. Du bidrar gärna till problemlösning och har ett driv att vilja påverka och utveckla ekonomiska processer och rutiner.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet med kunskap om regler inom kommunal redovisning, samt vana att använda Unit4 Business World (UBW) som är vårt ekonomisystem samt Hypergene som är vårt budget- och planeringssystem.
Vi sätter utöver dessa kriterier stort värde i din personliga lämplighet.
Värt att veta
Du kommer att vara en del i ett engagerat och professionellt controller- och ekonomteam inom enheten ekonomistrategisk planering och uppföljning, som är en av fem enheter inom avdelningen ekonomi- och verksamhetsstyrning. Enheten består av två grupper - en controllergrupp ledd av controllerchef och en koncerngrupp. Avdelningen har ett övergripande ansvar för hela kommunen gällande ekonomi- och verksamhetsstyrning, planering, budgetering, uppföljning, prognos, redovisning, inköp och upphandling samt lokalförsörjning. Avdelningen har även ansvar för att samordna de ekonomirelaterade kommungemensamma processerna samt att vara ett professionellt, strategiskt och operativt ekonomistöd för nämnder, förvaltningsledningar och chefer i organisationen. Vi är idag sammanlagt 15 medarbetare inom enheten och cirka 70 totalt inom avdelningens fem enheter.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger och naturområde samt med goda kommunikationer endast 20 minuter från T-centralen. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag samt viss möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter.
Välkommen med din ansökan senast den 17 november!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
