Verksamhetsledare, Enhet Utbildning och övning

Räddningstjänsten Fyrbodal är ett starkt och framåtriktat räddningstjänstförbund som sträcker sig från havet i väster till Vänern i öster.
Förbundet omfattar de sju kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.
Du ansluter till en helt ny räddningstjänst som bildades den 1 januari 2025. Här får du chansen att vara med i en spännande fas med stora möjligheter att både utvecklas som person och aktivt bidra till att forma verksamhetens framtid. Tillsammans bygger vi en modern räddningstjänst som står väl rustad för de utmaningar vi möter i samhället och omvärlden.
Vi strävar ständigt efter att utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör. Vår verksamhet präglas av hög kompetens, gott samarbete, god trivsel och ett starkt engagemang för utvecklingsarbete. Ledarskapet hos oss är närvarande, prestigelöst och bygger på stor tillit - något som ger medarbetarna hög delaktighet och goda möjligheter till inflytande.
Idag är vi cirka 460 anställda. Av dessa arbetar omkring 60 på dagtid och 110 i den operativa verksamheten, fördelade på tre heltidsstationer inklusive ledningscentralen. Övrig personal utgörs av räddningspersonal i beredskap (RiB), fördelade på 14 deltidsstationer.
Enheten för Utbildning och övning
Enheten är en del av Räddningsavdelningen där även operativ hel- och deltid samt teknik finns. Genom nära samarbete med våra heltids- och deltidsstationer, styrkeledare och andra nyckelpersoner skapar enheten strukturer som gör att personalens kunskap används på bästa sätt inom olika ämnesområden.
Enheten ansvarar inte bara för att samordna och utveckla all utbildnings- och övningsverksamhet inom Räddningstjänsten Fyrbodal, den har också ett tydligt uppdrag att ta vara på, synliggöra och vidareutveckla den kompetens som finns bland våra medarbetare.
Vi är idag fyra medarbetare med olika verksamhetsansvar inom både intern- och externutbildning och fungerar som ett nav för kompetensutveckling, kunskapsdelning och samverkan - både internt inom förbundet och externt med våra samarbetspartners. Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Vi söker en strukturerad verksamhetsledare med helhetsansvar för att planera, samordna och kvalitetssäkra vår interna övningsverksamhet. Du säkerställer att övningar för heltidsorganisationen är professionella, likvärdiga och uppfyller lagkrav som Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och Lagen om skydd mot olyckor (LSO). I rollen ingår även att planera externa utbildningsinsatser samt agera kontaktlänk mot parter som länsstyrelsen och försvarsmakten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsleda, planera, skapa synergieffekter och kvalitetssäkra övningsverksamheten för våra operativa medarbetare vid samtliga heltidsstationer.
Utveckla metoder och rutiner för att mäta och följa upp resultat professionellt.
Ha en nära dialog med enhetschef, stationschefer och styrkeledare för att säkerställa behovsdrivet innehåll och erfarenhetsåterföring.
Utveckla rutiner, metoder och dokumentation kopplat till övning, erfarenhetsåterföring och lärande i organisationen.
Samordna resurser, instruktörer och övningsplatser på både stations- och förbundsnivå.
Aktivt bidra till enhetens gemensamma arbete.
Driva utvecklingsprojekt.
Du rapporterar till enhetschefen för utbildning och övning.
Vem vi söker
Du är självgående, strukturerad och bra på att prioritera. Genom att vara lyhörd och tydlig skapar du ordning, driver förbättringar och ser till att planer blir verklighet. Du trivs med att koordinera arbete, bygga förtroende och göra kollegor delaktiga i det som händer.
En stor del av rollen handlar om att utveckla samarbeten med externa aktörer. Du har därför lätt för att knyta kontakter och underhålla professionella relationer över tid. Din förmåga att samverka stärker både vår interna verksamhet och regionens krisberedskap.
Vi söker dig som gillar samarbete och praktisk utveckling och som omvandlar behov till konkreta övningar. Som person är du trygg, kommunikativ och bidrar till en professionell och engagerad stämning. Du tar självständiga initiativ och styr arbetet mot fastställda mål med lyhördhet för verksamhetens behov.
För sökande med behörighet inom räddningsledning ser vi gärna, utifrån personliga förutsättningar och lämplighet, att tjänsten kombineras med någon av våra beredskapslagda operativa funktioner. Och då kan registerkontroll bli aktuellt.KvalifikationerKvalifikationer
Lägst gymnasial utbildning
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom räddningstjänst eller liknande
God datorvana och trygghet i att arbeta i digitala system
God kunskap i Office 365, särskilt Excel, och vana att arbeta strukturerat med dokumentation
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
SMO-utbildning eller motsvarande
Genomförda räddningsledningsutbildningar såsom LK1, LK2 eller motsvarande äldre MCF/MSB-utbildningar
Operativ erfarenhet från utryckande tjänst inom räddningstjänsten eller liknande
Erfarenhet av processledning inom strategisk planering, utvecklingsarbete eller kvalitetsledning
Erfarenhet av att arbeta med övningsplanering, utbildning eller instruktörsuppdrag
Erfarenhet av arbete i kommunal eller regional samverkan, exempelvis inom räddningsledningssystem eller stabsfunktioner
Arbete i arbetsledande befattning, gärna inom operativ eller utbildningsnära verksamhet
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Din huvudplacering blir vid någon av våra heltidsstationer i Trollhättan, Vänersborg eller Uddevalla. Du förväntas kunna arbeta på samtliga stationer och vara flexibel med att förlägga din arbetstid där verksamheten behöver dig. Tjänsten innebär resor flera gånger per vecka, framförallt mellan de tre heltidsstationerna. Vid din huvudplacering finns tjänstebil att tillgå.
Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag-fredag, 40 timmar per vecka, och omfattas av vårt flextidsavtal. Du erbjuds två friskvårdstimmar per vecka som kan användas för fysisk aktivitet. Du har även möjlighet att träna i Fyrbodals träningslokaler.
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 10.
I ett senare skede av rekryteringsprocessen ingår även personlighet- och logiktest som en del av vår helhetsbedömning.
Inom vår verksamhet är samtliga medarbetare krigsplacerade.
Mer information om oss hittar du på www.rtjfyrbodal.se.
Vi välkomnar gärna samtal från dig som är intresserad av tjänsten, men vi undanber oss kontakt från dig som säljer annonserings- eller rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Fyrbodal
(org.nr 222000-0950) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Fyrbodal Kontakt
