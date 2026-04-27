Verksamhetsledare
2026-04-27
Vill du vara med och forma en hel arbetsmarknadsregion - på riktigt?
Har du ett starkt driv att få saker att hända i komplexa sammanhang där näringsliv och offentlig sektor möts? Vill du arbeta nära företagsledare och beslutsfattare - och vara med och skapa verklig förändring - så att Norra Kalmar län blir en starkare, mer sammanhållen och konkurrenskraftig region?
Då har du möjligheten - när fyra kommuner och Region Kalmar län nu har gått samman för en satsning med lång horisont, tydlig finansiering och stark uppslutning för att skapa just detta.
Vi söker nu dig som vill ta ett samlande ansvar för att det faktiskt händer.
Uppdraget - i praktiken
Det här är inte en roll där du förvaltar.
Det är en roll där du skapar rörelse i något som är större än en organisation.
Uppdraget tar sin utgångspunkt i tre tydliga fokusområden:
• få företag att växa
• infrastruktur och tillgänglighet
• kompetens och attraktivitet
Det är inom dessa områden som arbetet ska omsättas i konkret handling.
Du rör dig mellan olika sammanhang där riktning ska sättas, prioriteringar ska göras och olika perspektiv ska mötas. Ena stunden i dialog med kommundirektörer, regional ledning och styrgrupp - i nära samspel med de funktioner som driver utvecklingen i kommunerna och regionen. Nästa i samtal med näringsliv eller arbetsgrupper där idéer och initiativ ska bli konkret handling.
I rollen ansvarar du för att:
• hålla ihop helheten
• skapa tydlighet i komplexa sammanhang
• säkerställa att beslut får genomslag och leder till faktisk förflyttning
Uppdraget bedrivs inom ramen för ett kommunförbund och bärs av två roller som tillsammans skapar både riktning och rörelse. Rollerna arbetar nära varandra och har ett gemensamt ansvar för helheten, men med olika tyngdpunkt i uppdraget.
I denna roll ansvarar du för att driva riktning, prioriteringar och vägval, medan din kollega projektledaren har ett tydligare fokus på genomförandet i vardagen utifrån de ramar ni tillsammans sätter.
Samtidigt förutsätter uppdraget att båda rollerna bidrar i hela kedjan - från idé till genomförande - och att ni tillsammans skapar den kraft som krävs för att få saker att hända.
Förutsättningar och resurser
Du kommer inte att göra detta ensam.
Uppdraget bedrivs i nära samverkan med kommundirektörer, näringslivschefer, samhällsbyggnadsfunktioner och andra nyckelpersoner i kommunerna och regionen.
Du har tillgång till ett brett nätverk av kompetens och funktioner - där din roll är att mobilisera, rikta och få dessa resurser att samverka mot gemensamma mål.
Det innebär att du arbetar nära beslutsfattare, samtidigt som du verkar genom etablerade organisationer och resurser.
Tjänsten utgår från Västervik, men du arbetar i nära samverkan med flera orter inom samarbetet. Resor är en naturlig del av rollen.
Vad du ska åstadkomma
Det ska vara tydligt att arbetet rör sig framåt. Inom 12-18 månader ska det gå att peka på:
• initiativ som är igång och gör skillnad
• prioriteringar som faktiskt styr arbetet
• en tydligare gemensam riktning för regionen som lever i handling
Och det ska gå att svara på frågan: "Vad har hänt här som inte hade hänt annars?"
Vad vi söker
Du har en bakgrund där du tidigare:
• arbetat nära ledning eller styrgrupp
• drivit komplexa frågor där många intressenter varit involverade
• fått saker att hända genom andra
• har ett etablerat nätverk eller förmåga att snabbt bygga relevanta relationer som skapar framdrift
Du är en person som:
• är trygg i att ta ställning
• kan lyssna in - men också driva fram beslut
• kombinerar struktur med handlingskraft
• har förmågan att både engagera människor och skapa faktisk handlingskraft
Varför detta är unikt
Det här är en möjlighet att:
• arbeta i ett sammanhang med verklig tyngd och uppslutning
• påverka hur en hel region utvecklas över tid
• vara med och bygga något som andra kommer arbeta vidare i långt efter att ditt arbete är klart
Det är inte ofta den typen av uppdrag finns.
Så...
Om du drivs och har erfarenhet av att skapa riktning, bygga tillit och få saker att hända i komplexa sammanhang och dessutom känner att du vill vara med och göra skillnad i norra Kalmar län - då vill vi gärna höra från dig.
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Anastasia Almasidis och nås på 0790984164 eller på anastasia.almasidis@unikresurs.se
Väl mött!
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
593 80 VÄSTERVIK
För detta jobb krävs körkort.
9877516