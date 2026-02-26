Verksamhetskoordinator & scenproducent
2026-02-26
Om Spånga Folkan
Spånga Folkan är en demokratisk kultur- och mötesplats med rötter i Folkets Hus-rörelsen. Verksamheten omfattar scen- och kulturprogram, bioverksamhet, lokala evenemang, föreningsliv samt uthyrning av lokaler. Vi verkar för tillgänglig kultur, samverkan och ett levande lokalsamhälle i Västerort.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Vi söker en verksamhetskoordinator & scenproducent (50 %) som stärker den operativa verksamheten och fungerar som en samordnande länk mellan föreståndare, styrelse, ideellt engagerade, samarbetspartners och externa aktörer.
Tjänsten är verksamhetsnära, samordnande och ansvarsfull. Uppdraget är tydligt prioriterat och anpassat för en halvtidstjänst, vilket innebär att rollen omfattar utvalda och verksamhetskritiska arbetsuppgifter i nuläget inte hela helhetsrollen i reducerad omfattning.
Tjänsten kan på sikt komma att utökas i takt med verksamhetens utveckling och planerad generationsväxling.Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetskoordinator & scenproducent arbetar du med planering, samordning och genomförande av verksamhetens löpande aktiviteter. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand:
Planering och samordning av scen- och kulturarrangemang
Samordning av bioarrangemang i dialog med ansvariga i biogruppen, enligt fastställda rutiner
Upprättande av körscheman, bemanning och praktiska checklistor inför arrangemang
Samordning och dialog med ideella grupper, artister och samarbetspartners
Löpande uppdatering av verksamhetens webbplats och evenemangskalendrar kopplade till programverksamheten
Enklare marknadsföring och digital kommunikation i sociala medier kopplad till aktuella arrangemang
Grundläggande administrativt stöd i den dagliga driften, exempelvis enklare fakturering och uppföljning kopplat till arrangemang
Medverkan vid arrangemang på kvällar och helger enligt planering
Arbetsuppgifterna prioriteras och anpassas löpande utifrån tjänstens omfattning och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom kultur, kommunikation, event, produktion, administration eller motsvarande dokumenterad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Flerårig erfarenhet av samordning, kulturverksamhet, arrangemang eller liknande sammanhang
God organisatorisk och administrativ förmåga
God digital vana, inklusive webbpublicering, evenemangskalendrar och sociala medier
Förmåga att arbeta självständigt, hålla struktur och hantera flera parallella processer
God samarbetsförmåga och ett professionellt, ansvarsfullt arbetssätt
Arbete på kvällar och helger ingår som en del av uppdraget.
Meriterande
Erfarenhet från ideell sektor, kulturhus eller Folkets Hus-verksamhet
Erfarenhet som arrangör, scenproducent eller från liknande produktionsroller
Erfarenhet av samverkan med föreningar och ideella grupper
B-körkort och tillgång till bil
Arbetstid
Tjänsten är platsbunden och förutsätter närvaro i verksamheten, särskilt i samband med arrangemang, samordning och genomförande.
Arbetstiden planeras utifrån verksamhetens behov och i dialog med ansvarig funktion. Arbetstiden kan variera mellan dag, kväll och helg. Inom dessa ramar präglas arbetet av frihet under ansvar.
Anställningsvillkor
Omfattning: 50 %
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om 6 månader, med möjlighet till förlängning
Tjänsten kan på sikt komma att utökas i takt med verksamhetens utveckling
Lön: enligt överenskommelse
Tillträde: 1 september 2026
Arbetsplats: Spånga Folkan, Västerort (Stockholm)Så ansöker du
Ansökan sker endast via e-post till: rekrytering@spangafolkan.se
För att ingå i rekryteringsprocessen ska ansökan skickas till denna e-postadress.
Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.
Ansökan ska innehålla:
CV
Personligt brev
I det personliga brevet ska du även besvara följande uppgift (max 1/2 sida):
Beskriv kort ett arrangemang, projekt eller en verksamhet där du haft ett samordnande ansvar.
Fokusera på hur du planerade, samordnade och följde upp arbetet.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryteringsansvarig Rima Mouneimne via rekrytering@spangafolkan.se
Övriga kontaktvägar ingår inte i rekryteringsprocessen.
Vi avstår från kontakt med annonsförsäljare.
Urval sker löpande.
En bakgrundskontroll kommer att genomföras för den kandidat som går vidare i processen.
Spånga Folkan eftersträvar mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och åldrar.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
