Verksamhetskoordinator Mora Park
2025-11-03
Verksamhetskoordinator
Om jobbet
Vill du vara med och utveckla en dynamisk och spännande arbetsplats? Mora Park söker nu en strukturerad, flexibel och kommunikativ och verksamhetskoordinator.Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
Mora Park är en liten verksamhet som driver barnboenden enligt LSS 9§8 och anpassad grundskola för årskurserna 1-9. Våra verksamheter finns strax utanför Södertälje, i Järna och i Hölö. Mora Park står inför att utöka verksamheten i närliggande områden.Om tjänsten
Som verksamhetskoordinator ingår du i Mora Parks stab. Rollen är ny på Mora Park och kommer därför att utvecklas över tid. I arbetsuppgifterna ingår bl.a.:
• Att stötta gruppledarna i schemaläggning.
• Att arbeta nära boendenas föreståndare och skolledning.
• Kommunikation är en central roll, du driver och utvecklar vår kommunikation på hemsida och sociala medier.
• Du har ett nära samarbete med ledningsgruppen kring både boende och skola.
• Att hålla introduktion för gruppledare.
• Vid behov deltar du i husmöten/arbetslagsmöten.
• Du kommer ha en viktig roll i öppnandet av nytt boende.
• Beredskap
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning. Sysselsättningsgrad 80-100%. Tillträde enligt överenskommelse. Självklart har vi kollektivavtal!
Vad får du?
Möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och din roll på Mora Park.
Engagerade kollegor.
Närvarande och engagerad chef.
Friskvårdsbidrag och kollektivavtal.
Möjlighet att jobba hemifrån.
Vem är du?
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver tycka om att vara spindeln i nätet.
Mora Park tillämpar kompetensbaserad rekrytering och för den här tjänsten krävs det att du har:
• Erfarenhet av omsorgsverksamhet inom LSS.
• Erfarenhet av personalplanering och schemaläggning.
• Erfarenhet av digitala system (vi har Flex HRM och Rätt Spår).
• B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att förvalta och utveckla hemsidor och sociala medier. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: jobb@morapark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref: Koordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Mora Park
Mora 8 (visa karta
)
153 95 JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mora Park Järna Kontakt
Verksamhetschef
Mirjam Enbuske mirjam.enbuske@morapark.se Jobbnummer
9586132