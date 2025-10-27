Verksamhetscontroller
2025-10-27
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
På ekonomiavdelningen, som är organiserad under kommunledningskontoret, arbetar nio personer med roller som ekonomiadministratör, redovisningsspecialist, redovisningschef och controllers med ledning av en ekonomichef. Vi har idag tre controllers och där satsar vi nu på att utöka vårt team i syfte att minska sårbarheten och förstärka vår service till verksamheterna. Som controller förväntas du vara med och bidra till både smartare arbetssätt i verksamheterna och en positiv arbetsplatskultur inom förvaltningen.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Du kommer ha huvudansvar för en verksamhet och nämnd men förväntas även sätta dig in i dina kollegors ansvarsområden för ni ska kunna bistå varandra vid arbetstoppar och eventuell frånvaro. Du agerar proaktivt och är en nära dialogpartner till verksamheternas chefer i både planering av insatser samt uppföljning av resultat. Allt för att stödja dem i att skapa mesta nytta utifrån sina resurser, den politiska inriktningen och övrig styrning såsom nya lagkrav.
I din roll ingår också att bereda och kommunicera ärenden kopplat till planering- och uppföljningsprocesser till den nämnd du har huvudansvar för. Du kommer också tillsammans med dina kollegor på ekonomiavdelningen arbeta för utvecklingen och digitaliseringen av övergripande ekonomiska processer och styrning i kommunen.
Vi arbetar med tillitsbaserad ledning och styrning ger dig chansen att bidra med din kompetens för helhetens bästa samt ha förmåga att självständigt se vad som behöver göras och ta ansvar för leveransen. Till din hjälp har du både kollegor och chef, samt alla funktioner i de verksamheter du har huvudansvar för, där alla har ambitionen att bidra till en bra service i den gemensamma förvaltningen.Kvalifikationer
För tjänsten krävs det att du har högskoleutbildning med inriktning ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, samt 2 års relevant arbetslivserfarenhet.
Meriterande om du har:
Fördjupad specialistkunskap inom redovisning, budget och ekonomiska analysmetoder
Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, prognoser och analyser
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av arbete i koncernövergripande ekonomisystem för budget och redovisning
Erfarenhet av utvecklingsarbete kring smartare ekonomistyrning
Personliga kompetenser som kommer göra att du lyckas i det här uppdraget är att du har lätt för att skapa relationer, föra dialog, är pedagogisk och analytisk. Du har förmågan och intresset av att lära och förstå det verksamhetsnära, samtidigt som du ser till helheten och det långsiktigt hållbara. Som person är du bra på att självständigt strukturera ditt arbete och arbeta tillsammans med andra.
Du behöver kunna uttrycka dig väl i svenska i såväl tal som skrift.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
