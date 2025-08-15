Verksamhetscontroller
2025-08-15
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens omsorg?
Hos oss på Enheten för Planering och Verksamhetsstöd får du chansen att arbeta i hjärtat av omsorgsförvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete!
Vi är ett engagerat team på sju specialister allt från verksamhetscontrollers och systemförvaltare till administratörer och handläggare som tillsammans driver frågor kring upphandling, avtalsuppföljning, digital utveckling och mycket mer.
Välkommen till en arbetsplats där utveckling står i fokus!
Vad vi erbjuder:
* Ansvarsfull roll: Du arbetar brett med upphandlingslagstiftning och kommersiella avtal (främst vårdavtal samt hyresavtal).
* Upphandla, förnya och följa upp avtal enligt omsorgsnämndens plan.
* Kompetent team: Du blir en del av ett engagerat team med bred kompetens där samarbete och kunskapsdelning är en självklarhet. Du ingår bland annat i den förvaltningsövergripande kvalitetsgruppen tillsammans med verksamhetscontrollers, MAS, MAR och SAS.
* Ansvara för avtal med externa aktörer, tex. inom hemtjänst, särskilda boenden, LSS och färdtjänst.
* Skriva rapporter och ärenden till nämnd.
* Samverka internt och externt i avtalsfrågor.
* Säkerställa att förvaltningens avtal följer gällande lagar och regler, samt vara en rådgivande och stödjande funktion i juridiska och strategiska frågor.
* Utvecklingsmöjligheter: Hos oss får du chansen att växa både personligt och professionellt.
* Flexibelt arbetsklimat: Vi värnar om balansen mellan arbete och privatliv. Vi har flextidsavtal samt möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter.
* Förmåner och friskvård: Det finns möjlighet till friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, subventionerad massage samt tillgång till utbildningsportal.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning med inriktning mot exempelvis juridik, ekonomi eller annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som bedöms relevant för tjänsten.
Du tar egna initiativ, söker och bearbetar information i angivna lagområden. Kvalitetsutveckling och uppföljning ligger dig varmt om hjärtat. Arbetet sker på både operativ och strategisk nivå där vägledning av kollegor med annan utbildningsbakgrund ingår.
Erfarenhet av arbete med avtalsrätt, offentlig upphandling och kvalitetsarbete är meriterande.
Erfarenhet av arbete inom en politisk styrd organisation ses som meriterande.
Personlighet
Vi söker dig med en god analytisk förmåga. En problemlösare som kan se samband och bryta ner komplex information till hanterbara delar. Arbetet kräver strategiska förmågor i form av att kunna se till helheten, tänka långsiktigt och att kunna navigera mellan nuläge och önskat läge.
Du kommer att arbeta i nära samverkan med kollegor inom och utanför kommunens gränser, vilket kräver att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga. Samtidigt är du självgående och trygg i att ta eget ansvar.
Vi värdesätter din kommunikativa förmåga, du uttrycker dig tydligt och professionellt i både tal och skrift på svenska.
ÖVRIGT
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
