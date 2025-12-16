Verksamhetschef vårdcentralen Wisby Söder
2025-12-16
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Vårdcentralen Wisby Söder
Här arbetar cirka 40 medarbetare i tvärprofessionella allmänmedicinska team och vi har cirka 14 000 listade patienter som vi gör vårt bästa för att ge en god och nära vård.
Vi jobbar dagligen med att utveckla vår verksamhet både utifrån patienters och medarbetares tankar och förslag men också utifrån regionens direktiv. Vi driver förbättringsarbeten initierade av medarbetarna i ett led att skapa effektivare vårdprocesser, mer personcentrerad och lättillgänglig vård samt hållbar arbetsmiljö.
På vårdcentralen jobbar alla professioner i nära samarbete utifrån det som behövs för att göra medicinska bedömningar och prioriteringar och vi jobbar kunskapsbaserat med evidensbaserade behandlingar.
Vårdcentralen kännetecknas av sin engagerade, lösningsorienterade och lojala personal som med professionalitet och klokskap tar ansvar för både verksamhetens utveckling och det dagliga arbetet med patienten i fokus. Atmosfären på vårdcentralen beskrivs som strukturerad, välkomnande och trevlig av kollegor och studenter som delat vår vardag.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
I din roll som verksamhetschef kommer du tillsammans med enhetschef leda och utveckla verksamheten utifrån de villkor som ges i primärvårdens krav och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag. Du har närmaste ledningsansvar för vårdcentralens verksamhet och ekonomi och därigenom ett strategiskt ansvar för att resultatmålen uppnås. Du och din enhetschef har ett delat personalansvar.
Du arbetar för att utveckla en personcentrerad, effektiv och kunskapsstyrd vård med kvalitet och en hållbar och stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna. Din närmsta chef är primärvårdschefen i regionen och du kommer i din chefsroll också ha ett strategiskt, taktiskt och operativt ansvar utifrån din nyckelfunktion i primärvårdens ledningsgrupp (PLG).
Du kommer att lägga stor vikt vid att skapa förutsättningar för dina medarbetare att använda och utveckla sin kompetens i synergi med verksamhetens utvecklingsarbete. Du får vara en del i utvecklingen av den moderna primärvårdens uppdrag i första linjens sjukvård kopplat till samverkan med övriga delar i vårdkedjan.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom ett sjukvårdsrelaterat yrke med legitimation, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren anser relevant samt har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården.
För denna tjänsten är det ett krav att du har språkkunskaper i Svenska på minst C1-nivå. Detta innebär att du behöver kunna kommunicera obehindrat, både skriftligt och muntligt, samt förstå komplexa texter och uttrycka dig nyanserat i professionella sammanhang.
Det är meriterande om du har genomgått chefs- eller ledarskapsutbildning samt har erfarenhet som ledare inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Vi söker en trygg och stabil person med god självinsikt. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor, samtidigt som du arbetar mot uppsatta mål och fokuserar på resultat. Ditt mål- och resultattänkande genomsyrar dina prioriteringar, planering och agerande. Du är kreativ och bidrar med egna idéer för att lösa arbetsrelaterade utmaningar. Vidare är du strukturerad och organiserad i ditt arbete och har ett kommunikativt och öppet sätt som bidrar till högt förtroende hos medarbetare och kollegor.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
