Verksamhetschef till Resurscentrum
2026-03-23
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Resurscentrum består av enheterna barn- och elevhälsa, flerspråkighet/modersmål, kulturskolan och måltider som utifrån sina kompetenser bidrar till verksamheternas uppdrag och måluppfyllelse inom arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen. Detta är en av Luleås mest spännande och mångkulturella verksamheter. Resurscentrum berikar och stärker arbetet med barns och elevers utbildning. Vi arbetar med främjande och förebyggande insatser, med lärande och utveckling genom:
• Hälsa och välmående
• Trygghet och hållbarhet
• Språk och identitet
• Kultur och estetik
• Säkra, näringsriktiga måltider
Resurscentrum bevakar särskilt nationella minoriteters rättigheter inom arbetsmarknads- och utbildningsförvaltning då Luleå kommun är förvaltningsområde för meänkieli, samiska och finska.
Vår nuvarande verksamhetschef går vidare till nytt uppdrag inom förvaltningen, och därför söker vi Dig som vill du arbeta i en organisation präglad av en tydlig samarbetskultur och ett tillitsbaserat förhållningssätt.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för Resurscentrum leder du en dynamisk och diversifierad organisation med många olika kompetenser som stöttar arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Vi är en modern arbetsplats med öppet arbetsklimat där medarbetarna har möjligheter att utveckla sin potential och viljan till personligt ansvarstagande stimuleras.
Du kommer att leda enhetschefer inom de olika avdelningarna och utveckla verksamheterna såväl tillsammans som var för sig, något som ställer höga krav på ett tillitsbaserat, strategiskt och närvarande ledarskap. För att du ska få de bästa möjligheterna att lyckas i rollen erbjuds du ett välfungerande stöd från våra HR- och ekonomifunktioner samt andra specialister. Verksamhetschef är direkt underställd arbetsmarknad- och utbildningsdirektören och ingår i ledningsgruppen inom förvaltningen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Helhetsansvar för verksamhetens ekonomi, inklusive budget, uppföljning och resursfördelning
* Strategiskt och övergripande kvalitetsarbete för att säkerställa måluppfyllelse och likvärdighet
* Ledning genom andra chefer med fokus på tydliga mål, uppföljning och professionell tillit
* Omfattande nämndarbete samt beredning och föredragning av ärenden
* Facklig samverkan och arbetsgivaransvar
* Samverkan med andra kommunala och regionala aktörer
* Driva förnyelse, utveckling och innovationKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskole/universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen
* Minst 3 års erfarenhet av ledarskap, med budget- och personalansvar
* Erfarenhet av ledarskap från politisk styrd organisation
* Meriterande med erfarenhet av skol- och kulturverksamhet
Som person är du en trygg ledare som skapar förtroendefulla relationer på alla nivåer i organisationen. Genom ett relationsskapande och tillitsbaserat förhållningssätt leder du verksamheten genom andra ledare och skapar förutsättningar för att beslut fattas så nära verksamheten som möjligt. Du är lösningsorienterad och har förmåga att hantera komplexa frågor med helhetsperspektiv, samtidigt som du driver utveckling och förnyelse med mod och tydlighet. Med din goda ledarskapsförmåga skapar du struktur, riktning och engagemang, även i förändringsprocesser, och ser lärande som en naturlig del av både framgångar och utmaningar.
Välkommen att vara med och skapa en verksamhet där kvalitet, mod och tillit går hand i hand - med hjärtat hos varje barn.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, där provanställning kan komma att tillämpas. Om du blir aktuell för tjänsten behöver du uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313591".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Arbetsmarknads- och utbildningsdirektör
Maarit Enbuske 0920-45 30 00 (nås via växel)
