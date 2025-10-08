Verksamhetschef till lokalvården
2025-10-08
Vill du vara med och fortsätta utveckla framtidens lokalvård inom Region Kronoberg? Vi söker nu en engagerad och strategisk verksamhetschef som vill leda och utveckla vår lokalvårdsverksamhet tillsammans med berörda avdelningschefer.
Lokalvården är en del av regionservice, där cirka 450 medarbetare arbetar med en omsättning på ca 500 miljoner kronor. Regionservice ansvarar för stödprocesser och servicefunktioner som gör vården möjlig. Lokalvården bidrar varje dag till trygga, säkra och välstädade vårdmiljöer som gör skillnad för både patienter och medarbetare.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för lokalvårdens verksamhet och medarbetare. Du leder genom dina avdelningschefer och skapar förutsättningar för att lokalvården ska hålla hög kvalitet och möta verksamheternas behov både idag och i framtiden.
Du arbetar med att sätta mål, följa upp resultat och driva förbättringsarbete i nära dialog med verksamheten och samarbetspartners. Rollen innebär även att du rapporterar till servicedirektören och ingår i regionservice ledningsgrupp, där du är med och bidrar till helhetens styrning och utveckling.
Vi erbjuder dig:
* Ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag där du får utveckla framtidens lokalvård.
* En ledande roll där du får arbeta både strategiskt och operativt, i nära samarbete med servicedirektör och ledningsgrupp.
* Tillgång till interna och externa chefsutbildningar.
* Ett introduktionsprogram skräddarsytt för dig som ny chef inom Region Kronoberg.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har förmåga att utveckla övergripande planer som driver verksamheten framåt
* är kommunikativ och har god förståelse för serviceverksamhet.
* är trygg i att fatta beslut.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda chefer i en komplex organisation.
Om rekryteringsprocessen:
Vi använder arbetspsykologiska test i den här rekryteringen. Tester används för att skapa en rättvis och transparent urvalsprocess, där alla kandidater får samma chans att visa sina förmågor. Genom att fokusera på både personliga egenskaper och meriter kan en bra matchning i testresultaten leda till en intervju, även om alla krav inte uppfylls.
Vi planerar att genomföra intervjuer 18, 19 och 20 november.
Varmt välkommen med din ansökan!
