Verksamhetschef till HVB
2025-11-09
Amplius Omsorg är en vårdkedja som erbjuder kvalificerad utredning och behandling för barn och familjer. På Ellagård, vårt utrednings- och behandlingshem i Tjörnarp utanför Höör, möter vi familjer med barn upp till 16 år i en hemlik, trygg och professionell miljö. Vill du leda en verksamhet där barnperspektivet och god kvalitet är högst på agendan, så är det här jobbet för dig!
Om Ellagård
Ellagård tar emot familjer på uppdrag av socialtjänsten och erbjuder både utrednings- och behandlingsinsatser i heldygnsform. Här arbetar vi tvärprofessionellt för att skapa tydlighet, trygghet och goda förutsättningar för förändring. Teamet består av verksamhetschef, enhetschef, psykolog, terapeut, sjuksköterska, utredningsansvarig, behandlingsansvarig, familjebehandlare samt servicepersonal såsom kock, lokalvårdare och vaktmästare. Amplius Omsorgs huvudkontor finns i Karlskrona.
Om rollen
Som verksamhetschef innebär ditt uppdrag attt driva, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Du är tillståndsbärare och har fullt personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. I det dagliga arbetet leder du medarbetarna nära och närvarande, och du skapar förutsättningar för att varje medarbetare kan bidra till en trygg och professionell miljö.
Du rapporterar till Amplius operativa chef och ingår i dennes ledningsgrupp, där du blir en del av ett sammanhållet och stödjande ledarskapsteam.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och utveckla verksamheten med ansvar för personal, kvalitet och ekonomi
• Skapa goda relationer och ett professionellt samarbete med familjer, uppdragsgivare och anhöriga
• Samverka med Amplius specialistteam och bidra till vår gemensamma utveckling
• Ansvara för kvalitets- och verksamhetsutveckling
• Ansvara för att bedriva det systematiska och strategiska arbetet gentemot Amplius kvalitetsmål
• Arbeta med marknadsföring och kundkontakt
• Delta i ledningsgruppen tillsammans med övriga verksamhetschefer
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som trivs nära verksamheten och som leder med trygghet, lyhördhet och professionalism. Vår målgrupp består av familjer med komplex problematik och omfattande behov, vilket kräver ett stabilt ledarskap, god förmåga att fatta beslut och en förmåga att navigera i en föränderlig vardag.
Du inspirerar till utveckling och hållbara arbetssätt, och du har lätt för att skapa struktur, bygga relationer och förankra beslut.
Vi ser gärna att du har:
• Högskole-/universitetsexamen inom relevant område, exempelvis socionom, psykolog eller beteendevetare, och formell möjlighet att stå på tillstånd enligt IVO
• Dokumenterad erfarenhet av personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
• Grundläggande kunskap inom arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning
• Erfarenhet av arbete med barn och unga inom HVB eller LSS
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• God systemvana
• B-körkort
Som person är du prestigelös, samarbetsorienterad och har god självkännedom. Du har ett helhetsperspektiv, är trygg i ditt ledarskap och håller både kvalitet och barnets bästa i fokus. Och kanske viktigast av allt - du har ett genuint engagemang för socialt arbete.
På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra verksamheter. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Våra verksamheter bygger på lika delar kvalitet, professionalitet, genuinitet och genomsyras av engagemang.
Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem eller skyddade boenden - både som vårdgivare och som myndighetsutövare.
Så här söker du jobbet
Skicka in CV och personligt brev till ansokan@ampliusomsorg.se
och ange "Verksamhetschef" i ämnesfältet. Vi genomför löpande urval under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi genomför digitala och fysiska intervjuer samt personlighetstest. För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, som du tar med dig till fysisk intervju.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
