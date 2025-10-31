Verksamhetschef till Biståndsenheten
2025-10-31
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jokkmokks Kommun i Jokkmokk
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Biståndsenheten är en del av socialtjänstens verksamhet där myndighetsutövning inryms. Biståndsenheten består idag av 13 medarbetare som arbetar med att ge och erbjuda stöd och omsorg till barn, familjer, unga och vuxna som bor eller befinner sig i kommunen där brukarens behov är i fokus. Vi strävar efter att hålla hög kvalitet i utredningar och dokumentation.
Vi söker en engagerad och driven verksamhetschef till vår biståndsenhet. Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp enhetens arbete med myndighetsutövning inom äldreomsorg och funktionsstöd. Du leder ett team av kompetenta medarbetare och arbetar dagligen nära dina medarbetare inom verksamheten.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetschef kommer du på ett professionellt sätt samarbeta med andra enheter inom avdelningen och förvaltningen. Du säkerställer en god service och en rättssäker handläggning tillsammans med dina medarbetare Samverkan sker även med andra interna och externa samarbetspartners. Som verksamhetschef har du ett självständigt ansvar för personal, ekonomi och utvecklingsarbete i dina verksamheter
Inom verksamheten ingår individ- och familjeomsorgen i sin helhet, öppenvårds och behandlingsverksamhet, biståndshandläggning och LSS- handläggning. Du är närmast underställd socialchef.
Då du i denna tjänst i hög grad arbetar i team så bör uppskatta du den dagliga interaktionen på arbetsplatsen.
Denna tjänst kräver i mycket hög grad fysisk närvaro och erbjuder begränsad möjlighet till distansarbete.Kvalifikationer
Du som söker uppdraget ska ha bred erfarenhet inom socialt arbete och högskoleutbildning som bedöms som relevant för uppdraget.
Du skall ha erfarenhet av handläggning inom området samt av arbetsledande funktion. Som chef ställs höga krav på dig i att kunna leda, inspirera och motivera personalen samt coacha till utveckling. Att hålla dig uppdaterad inom forskning och utveckling inom ditt område ser du som en självklarhet samt att vara strukturerad och tydlig i din kommunikation i både tal och skrift. Arbetsgivaren tar stor hänsyn till personlig lämplighet och körkort är ett krav.
Vi vill att du har ett tydligt utvecklingsfokus då vi står i en omställning mot den nya socialtjänstlagen som kom 2025 samt att du har ett gediget intresse och engagemang för att på kort och lång sikt arbeta med de utmaningar som socialtjänsten står inför. Du har god självkännedom, är lugn och metodisk med förmåga att tänka strategiskt.
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Socialtjänsten i Jokkmokks kommun har som krav att få att få ta del av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret vid eventuell anställning.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 52 - 57 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess, vilket innebär att intervjuer kan komma att genomföras innan ansökningstiden har gått ut. Ersättning
