Verksamhetschef öron-näsa-halskliniken
Vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla öron-näsa-halskliniken och framtidens sjukhusvård!
Sjukhusvården ansvarar för den specialiserad hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Sjukhusvården har 3 200 medarbetare och är organiserad i 24 verksamheter (kliniker) på sjukhusen i Ljungby och Växjö. Vi tillhandahåller ett brett vårdutbud med god tillgänglighet och kvalitet i nationella jämförelser. Verksamheterna genomsyras av stor utvecklingskraft och engagerade chefer och medarbetare. Vårt uppdrag är tydligt - att erbjuda vård av högsta kvalitet och god tillgänglighet till alla invånare i vårt län. Vi arbetar utifrån principerna om jämlikhet och respekt för varje individ, med ett fokus på patientens bästa.
I Region Kronoberg strävar vi efter att erbjuda en arbetsmiljö som kännetecknas av trivsel, utveckling och delaktighet. Tillsammans arbetar vi mot vår vision om "Ett gott liv i ett livskraftigt län."
Öron-näsa-halskliniken finns på länets båda sjukhus och bedriver ett brett och specialiserat vårdutbud med mål att ge trygg, säker och högkvalitativ ÖNH-sjukvård. Klinikens mottagningsverksamhet är modern och fullutrustad och omfattar allt från läkarmottagning och polikliniska ingrepp till teknisk hörselvård. Vi arbetar med utredningar av bland annat sömnrelaterade andningsbesvär, allergier, yrsel och näsflöde samt erbjuder kontaktsköterskestöd för patienter med cancer. Mottagningen i Växjö har huvudansvar för operation- akut- och jourverksamhet samt slutenvård. Audionommottagningen som finns på båda sjukhusen arbetar med hörselrehabilitering för både barn och vuxna, fördjupad rehabilitering, grundläggande diagnostik och specialmätningar för alla åldrar.
Kliniken består av cirka 70 medarbetare i rollerna som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, audionomer och hörseltekniker. Verksamheten präglas av engagemang, samarbete och utvecklingskraft med patientens bästa i fokus genom hela vårdkedjan - från utredning och behandling till uppföljning.Publiceringsdatum2026-04-01Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du det yttersta ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö för kliniken.
Du leder verksamhetens ledningsgrupp som utöver dig själv består av tre avdelningschefer. Tillsammans ansvarar ni för verksamhetens drift och utveckling. Du kommer också vara närmaste chef för läkargruppen.
Du ingår i sjukhusvårdens ledningsgrupp och rapporterar till sjukhuschefen för Växjö sjukhus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och erfaren chef och ledare. Vi ser gärna att du har en professionell yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvård och flerårig erfarenhet som chef med personalansvar.
Vi vill att du är en kommunikativ ledare som skapar en öppen och accepterande atmosfär som ger trygghet för andra. Du är bra på att tydliggöra mål och förväntningar, ta fram övergripande planer och driva verksamheten framåt. Din förmåga att påverka och utveckla är lika påtaglig som din ödmjuka inställning och förmåga att lyssna. Du är prestigelös och fokuserar på att skapa en positiv arbetskultur och samarbete. Du är en skicklig ledare som driver din ledningsgrupp och dina medarbetares engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i linje med verksamhetens mål.
Rekryteringsprocessen:
Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.
Vi vill göra dig uppmärksam på att din ansökan och dina ansökningshandlingar kan komma att begäras ut som en offentlig handling.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi erbjuder dig:
• En unik möjlighet att påverka och utveckla öron-näsa-halskliniken och sjukhusvården
• Chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram skräddarsytt för dig som ny chef inom Region Kronoberg
ÖVRIGT
Tjänsten innebär att du har ett chefsförordnande på fyra år, med en tillsvidareanställning i din grundbefattning.
Fackliga representanter:
Julia Karlsson - Vision
Pia Ahlqvist - Kommunal
David Torstensson - Vårdförbundet
Mahmoud Hiba - SACO
Elise Calvert - KLL
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 207/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Sjukhuschef
Thomas Aronsson 0470-58 81 22 Jobbnummer
9831613