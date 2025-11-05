Verksamhetschef Kirurgi och urologi
Verksamhetsområde kirurgi och urologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi är ett ledande universitetssjukhus i Sverige med fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning. Akademiska sjukhuset har många olika roller - länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. I vardagen flyter de olika rollerna ihop. På så sätt uppstår förutsättningen för, och förklaringen till, den erfarenhet, kompetens och omtanke som finns här. Akademiska sjukhusets vision är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna.
Vår verksamhet
Den kirurgiska verksamheten består av tre kirurgiska vårdavdelningar och fyra mottagningar som bedriver akut och avancerad elektiv kirurgisk vård inom flera sektioner. Den urologiska verksamheten består av en slutenvårdsavdelning och en omfattande mottagningsverksamhet. Totalt är vi ca 500 medarbetare.
En stor andel av vården inom båda verksamheterna är riks- och regionpatienter som remitterats för högspecialiserad utredning och behandling. Dessa två forskningsintensiva kliniker har ett nära samarbete med Uppsala universitet. Utbildning och utveckling är prioriterade delar av verksamheterna.
Ditt uppdrag
Som verksamhetschef är du underställd områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp. Du har det samlade ansvaret för verksamhetsområdets ekonomi, produktion, arbetsmiljö, patientsäkerhet, vårdkvalitet och FoU-uppdrag. Ditt uppdrag är att leda och utveckla verksamheten i sin helhet mot de uppsatta målen. I din roll som verksamhetschef leder du verksamheten genom ett nära och aktivt samarbete med sektionschefer och avdelningschefer.
Du bidrar till såväl verksamhetsområdets som sjukhusets övergripande utveckling, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Uppsala universitet är en viktig samarbetspartner i vårt utbildnings- och forskningsuppdrag och i din roll utvecklar du goda förutsättningar för detta samarbete.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av chefsuppdrag inom hälso- och sjukvården, gärna från ett universitetssjukhus. Du är legitimerad läkare och vi ser gärna att du har specialistkompetens inom relevant specialitet. Forsknings- och undervisningserfarenhet är meriterande.
Din kompetens
Du har ett stort intresse för ledning och styrning samtidigt som du är resultatorienterad och har en förmåga att göra prioriteringar, fatta beslut och verkställa dessa. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du har en ekonomisk medvetenhet och gör korrekta avvägningar och prioriteringar och väger samman komplex information samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Vi söker dig som engagerar och inspirerar till förändring och utveckling. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är en tydlig och trygg ledare som skapar delaktighet och engagemang i din verksamhet. Genom ditt ledarskap arbetar du för en god arbetsmiljö och tillsammans med din ledningsgrupp bygger du struktur och kultur inom verksamheten. Du brinner för våra patienter och för att utveckla den vård vi erbjuder.
Om du som ledare kan leva upp till våra kärnvärden; skickliga, ödmjuka och långsiktiga så kan Akademiska sjukhuset vara rätt utmaning för dig.
Vi erbjuder
Akademiska sjukhuset erbjuder tillsvidareanställning som verksamhetschef alternativt tidsbegränsat chefsuppdrag med en tillsvidareanställning inom din profession. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Områdeschef Henrik Olivero Reinius, 018-611 92 46
Bitr HR-chef Olivia Laurent Wijkmark, 018-617 39 46
Fackliga organisationer nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
I de fall den sökande är specialistutbildad läkare behöver en sakkunnigprövning genomföras inför tillsättning, enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§. Bifoga därför samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev, ditt specialistbevis och om disputation anges som merit även bevis om disputation.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
