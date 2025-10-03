Verksamhetschef inom hemrehabilitering
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
I maj 2026 kommer kommunens egenregi att ta över ansvaret för hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering och biståndsbedömda trygghetsboenden i ytterligare ett område i Linköpings kommun. Nu söker vi en verksamhetschef som vill vara en del av att leda arbetet med att säkerställa ett tryggt övertagande för hemrehabilitering och fortsatt utveckling inom området.
Som verksamhetschef för hemrehabilitering får du en central roll där du leder arbetet med att skapa en meningsfull och trygg vardag för våra patienter. Du har det övergripande ansvaret för ditt verksamhetsområde, vilket inkluderar ekonomi, personal och den dagliga driften. En viktig del av uppdraget är att säkerställa att vi har rätt kompetens och bemanning för att möta individuella behov, samtidigt som du följer upp verksamhetens kvalitet och resultat.
Du och en kollega delar på ansvaret för hemrehabiliteringens cirka 50 medarbetare, som består av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Du arbetar i nära samverkan med andra verksamhetschefer och andra viktiga aktörer för att säkerställa att vi fortsätter att erbjuda en högkvalitativ och samordnad vård.
Vill du arbeta med meningsfull utveckling? Vi driver flera uppdrag inom rehabilitering med ett starkt fokus på förebyggande arbete för att minska framtida behov av vård och omsorg. Hos oss får du göra skillnad.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen i Linköping har ett nytt, spännande verksamhetsuppdrag, och vi söker nu en chef som vill vara med från start. Om du drivs av utveckling och tror på kraften i att "medskapa" är det här en möjlighet för dig. Vår vision är tydlig: "En Vårdsmart Omsorg för Framtiden"
Tillsammans med våra 1 500 medarbetare arbetar vi för att Linköpingsborna ska få en meningsfull och värdig tillvaro. Varje år utför vi vård och omsorg för cirka 4 100 personer och bidrar till kommunens utveckling inom sektorn. Vi är en referensverksamhet som ständigt strävar efter hög kvalitet genom nära samarbete med bland annat regionen, kommuninvånare, myndigheter och den idéburna sektorn.
Som chef kommer du att arbeta inom avdelningen Öppna vårdformer, som ansvarar för utveckling, drift och uppföljning av områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. Vårt uppdrag är att stötta, förebygga och främja hälsa så att människor kan leva självständigt och bo kvar hemma så länge som möjligt.
Vi utformar insatserna utifrån varje individs unika behov, med stor respekt för integritet och självbestämmande. Vi arbetar även proaktivt med tidiga insatser och handleder i rehabiliterande förhållningssätt.
Din utgångspunkt blir Ålerydsvägen 7 i Linköping.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut och har erfarenhet inom din profession samt tidigare ledarerfarenhet. Tidigare chefserfarenhet inom hemrehab och av att leda legitimerad personal är meriterande.
Då tjänsten innebär kontakt med såväl medarbetare, samarbetspartners, deltagare och dess närstående samt dokumentation behöver du ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
För att lyckas i tjänsten är du trygg i din roll som ledare. Du leder med engagemang och motiverar andra för att nå gemensamma mål. Du har en god självinsikt och är medveten om dina styrkor och utvecklingsområden. Att samarbeta och samverka är en naturlig del i uppdraget och vi ser det som viktigt att du kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vid förändrade omständigheter så förväntar vi oss att du ser möjligheterna i förändringarna och har förmågan att anpassa dig. Du arbetar strukturerat med komplexa frågor och gör korrekta avvägningar och prioriteringar i ditt arbete.
I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester som en del i bedömningen. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15874
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
