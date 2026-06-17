Lärare bild kombinerat med annat ämne till Domnarvets skola
Borlänge kommun, Domnarvets skola / Grundskollärarjobb / Borlänge Visa alla grundskollärarjobb i Borlänge
2026-06-17
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Domnarvets skola är en allstadieskola F-9 med cirka 620 elever. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på samarbete i arbetslag och ämneslag. Team-tanken är bärande, där man är en del av en helhet och står tillsammans med kollegorna för lärande och utveckling.
I arbetslaget finns det gemensamma ansvaret för årskursen och årskursens elever. I ämneslaget finns det kollegiala ansvaret för utvecklingen av undervisningens kvalitet tillsammans med övriga ämneskollegor. Vi har hög behörighet och stabila arbets- och ämneslag med mångårig kompetens som ständigt hittar nya vägar fram.
Vi har en flexibel syn på schemat och förutsättningar för elevernas lärande och prioriterar elevernas delaktighet i sitt skolarbete med elevens eget lärande i centrum. Det innebär bland annat att eleverna ges möjlighet att, tillsammans med sin mentor, planera för sitt eget prioriterade arbete och lärande ett par lektioner i veckan.
Vi har nära till naturen och härliga miljöer som man med fördel kan använda sig av i undervisningen. Vi arbetar också med ett gemensamt tydligt förhållningssätt kopplat till lektionsstruktur, vårt Grundläge, som bidrar både till förutsägbarhet och struktur samt trygghet och studiero.
Arbetsmiljön präglas av det gemensamma ansvaret, värme och glädje där relationerna är bärande, till elever, kollegor och ledning. Vi arbetar tillsammans!
Med gemensamma kunskaper och erfarenheter skapar vi sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i bild kombinerat med annat ämne. Undervisningen i bild är i årskurs 6-9 där du ingår i trygga och stabila arbets- och ämneslag.
Hos oss har man mentoransvar för några elever i årskursen för att dela ansvaret tillsammans med kollegorna för hela årskursen. Mentorskap kommer att vara i en av årskurserna 7-9.
Du är också en viktig del i ämneslaget där du tillsammans med din ämneskollega ansvar för undervisningen i bild och för utvecklingen av ämnet.
Varje vecka träffar du dina kollegor i arbets- och ämneslaget inom ramen för din arbetstid med fokus på det gemensamma kollegiala arbetet vilket ger goda förutsättningar för vårt utvecklingsarbete och planeringen av undervisningen.
Ditt uppdrag är att inom tydliga ramar hjälpa eleverna att nå kunskapskraven utifrån läroplanen. Det ingår också sedvanlig dokumentation, kontakt med hemmet samt övrigt skolutvecklingsarbete.
Till ditt stöd finns, förutom dina närmaste kollegor, även speciallärare, specialpedagog, socialpedagog, Syv, kurator och skolledning.
Du ska alltid ha kollegor och stödfunktioner nära till hands.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Grundlärarutbildning med behörighet i bild samt annat ämne för grundskolan.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Dina personliga egenskaper
Strukturerad, flexibel, positiv, ha god samarbetsförmåga, att vara lösningsfokuserad, att vara resultatorienterad och initiativtagande samt ha god förmåga att skapa relationer och till kommunikation.
Meriterande kvalifikationer:
Legitimation i annat ämne.
Specialpedagogisk kompetens.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-11 .
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332410". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
Borlänge kommun (visa karta
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781 81 BORLÄNGE Arbetsplats
Borlänge kommun, Domnarvets skola Kontakt
Biträdande rektor
Karolah Eriksson 0243-746 89 Jobbnummer
9967203