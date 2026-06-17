Vi utökar vår timpool med flera stjärnor inom industri!
Adecco Sweden Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Habo Visa alla maskiningenjörsjobb i Habo
2026-06-17
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Söker du ett jobb som är lätt att kombinera med studier eller ett annat arbete? Gillar du att arbeta praktiskt och hjälpa till där det behövs? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker extraanställda inom industrin hos vår kund i Habo. Du har möjlighet att jobba över sommaren och fortsätta till hösten. Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
I tjänsten som industriarbetare kommer du arbeta med varierande arbetsuppgifter, anpassat efter behov.
Dina arbetsuppgifter kommer inkludera följande:
Sortering och plockning om komponenter
Upphängning av metalldelar
Montering och rackning
Tjänsten som industriarbetare är en behovsanställning med omgående start. Arbetspassen är förlagda måndag-fredag, morgon- och kvällstid.
Om dig
Vi söker dig som är flexibel och kan hoppa in extra vid behov. Du är noggrann, ordningssam och ansvarsfull. Vidare ser vi att du antingen studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.
Vi söker dig som:
Studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och önskar ett timbaserat extrajobb.
Har möjlighet att arbeta dag och kväll.
Kan läsa, förstå och kommunicera på svenska, eftersom instruktioner och säkerhetsrutiner ges på svenska.
Har körkort och tillgång till bil.
Erfarenhet inom industri är inget krav. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen?
Kontakta gärna:
Antoanella Mallo – antoanella.mallo@adecco.se
Frågor om registrering?
Kontakta vår support: info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Östra Storgatan 28 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Recruiter
Antoanella Mallo Antoanella.Mallo@adecco.se Jobbnummer
9967190