Vi söker enhetschef till hemtjänsten i Hultsfreds kommun!
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning / Sjukvårdschefsjobb / Hultsfred Visa alla sjukvårdschefsjobb i Hultsfred
2026-06-17
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Vi hoppas att du vill bli en del av vårt chefsteam! Vi söker en enhetschef till hemtjänsten för Krans i Hultsfred och hemtjänsten i Silverdalen, Hultsfreds kommun. Hos oss har alla en individuell utvecklingsplan och vår unika Kompetensfond gör ditt livslånga lärande möjligt. Här får du växa och utvecklas!
Vi vill ha en ledare som litar på människor, där människor uppmuntras till handlingskraft och nyskapande, känner sig stolta för att jobba hos oss och beter sig tolerant och jämställt. Därför förväntar vi oss att du är en av de som bidrar till ett sådant klimat. Som ledare i vår organisation är ditt ledarskap mycket viktigt. Du är tydlig i ditt ledarskap och agerar och leder verksamheten med grund i Kasam och Salutogent förhållningssätt.
I Hultsfreds kommun lägger vi stor vikt vid samverkan mellan olika funktioner och verksamheter med invånaren i fokus. Du behöver vara sann mot dig själv om varför du söker en ledarroll. Vi tror och förväntar oss att du gör det i huvudsak för att du brinner för verksamheten, vill göra skillnad och vill leda med orden "lite bättre varje dag". Det du får tillbaka är en givande ledarskapsroll i en organisation med högt i tak, korta beslutsvägar och mycket skratt längs vägen. Du får möjlighet till personlig handledning, kompetensutveckling och du får också ta del av vår chefsutbildning
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som ledare hos oss vill vi att du ska
• Leda utifrån vår värdegrund "Vi möts i känslan av värdighet"
• Trivas att arbeta i team
• Lyfta medarbetarnas styrkor
• Ständigt utveckla ditt ledarskap
• Tillsammans med dina chefskollegor driva utveckling av verksamheten
• Se relationer och samverkan som ditt viktigaste verktyg
• Jobba för Sveriges friskaste medarbetare
Du kommer att leda utifrån fyra perspektiv, ekonomi, medborgare, medarbetare och utveckling.Kvalifikationer
Du har genomförd högskoleutbildning t ex social omsorgsexamen inriktning äldre, socionomutbildning eller annan
utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser gärna att du tidigare har erfarenhet av ekonomi och bemanning. Ledarskapserfarenhet är också meriterande men det absolut viktigaste är din personliga lämplighet!
B-körkort är ett krav.
Om rekryteringsprocessen
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https://www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332310". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds Kommun
(org.nr 212000-0712)
577 26 HULTSFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Kontakt
Fackliga företrädare nås via kontaktcenter 010-354 20 00 Jobbnummer
9967197