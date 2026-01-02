Verksamhetschef Bräcke Hemtjänst Berga
Vi är Bräcke diakoni, en idéburen stiftelse med över hundra års erfarenhet inom stöd, vård och omsorg.
Vi drivs av viljan att göra skillnad och använder våra överskott för att göra mer för fler, nu och i framtiden. Nu söker vi en verksamhetschef till Bräcke hemtjänst Berga. Här får du möjlighet att utveckla och stärka en redan fungerande hemtjänstverksamhet, med fokus på kvalitet och ett långsiktigt, värdebaserat ledarskap.
Bräcke Hemtjänst Berga
Bräcke hemtjänst Berga är en del av Bräcke diakonis idéburna verksamhet i Linköping, där vi har ett samlat ansvar för omsorg, sjukvård och rehabilitering i hemmet. Tillsammans med våra tre hemtjänstverksamheter och fyra trygghetsboenden arbetar cirka 150 medarbetare för att skapa trygghet, delaktighet och en sammanhållen vård för dem vi möter. Berga är vår största hemtjänstverksamhet och befinner sig i ett utvecklingsskede med inriktning på kvalitet i utförandet. Här finns goda förutsättningar för ett strategiskt och coachande ledarskap, med möjlighet att arbeta tillsammans med biträdande verksamhetschef och stärka det tvärprofessionella samarbetet över tid.
Din roll
Som verksamhetschef är din roll att hålla ihop helheten, med ansvar för personal, ekonomi och kvalitet, samtidigt som du skapar riktning framåt. Rollen är strategisk och utvecklingsinriktad, med tydlig koppling till vardagen i verksamheten. Du leder hemtjänstgruppen tillsammans med biträdande verksamhetschef som du stöttar och coachar. Tillsammans skapar ni hållbara strukturer och rutiner och driver ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
I rollen ingår att:
- leda och utveckla kvalitetsarbetet
- skapa struktur och samsyn i arbetssätt och roller
- utveckla tvärprofessionellt samarbete, internt och externt
- samverka med kommun, kunder och anhöriga
- arbeta aktivt med kultur, värderingar, tillit och gemenskap
Du ingår i ledningsgruppen för äldreomsorg i hemmet tillsammans med andra verksamhetschefer och har stöd från centrala funktioner inom HR, ekonomi och kvalitet samt din områdeschef.
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och coachande ledare med helhetsperspektiv. Du arbetar långsiktigt, är stark i kvalitets- och förbättringsarbete och trivs i en idéburen organisation där värdegrund och människosyn är en självklar del av ledarskapet. Du är transparent, kommunikativ och prestigelös och ser samarbete med chefskollegor och stödfunktioner som en styrka.Kvalifikationer
- Kandidatexamen om minst 180 hp inom vård, omsorg eller annat relevant område
- Minst två års chefserfarenhet inom äldreomsorg eller annan SoL-verksamhet
- Minst ett års erfarenhet av arbetsledning med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet
- Erfarenhet från hemtjänst eller hemsjukvård
- God kunskap om tillämpliga lagar och regelverk
- God digital kompetens och systemförståelse
Vill du vara med och utveckla framtidens hemtjänst i idéburen regi? Välkommen med din ansökan till Bräcke diakoni!
