Verksamhetschef
2025-12-22
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Interconsult leder vägen för morgondagens slamsugning, spolning och transport av flytande avfall. Genom teknisk innovation, lyhördhet och ett nära samarbete med våra kunder skapar vi skräddarsydda påbyggnader som är hållbara, driftsäkra och byggda för att hålla i decennier.
Interconsult är inte bara en leverantör - vi är en partner som driver branschen framåt.
Interconsult är en del av Empower Group, där vi värderar vår kultur högt genom att leva efter våra värdeord "Långsiktighet, gemenskap och mod". Interconsult har idag drygt 40 anställda och omsätter 150 msek. I Empower Group AB ingår företagen Fa-tec i Falkenberg AB och TS Industrilackering AB. Tillsammans omsätter koncernen idag ca. 300 msek.
Som Verksamhetschef på Interconsult i Falkenberg AB ansvarar du för den övergripande ledningen och utvecklingen av verksamheten där du förväntas driva förändring och innovation i en dynamisk miljö, med fokus på hållbar tillväxt.
Rollen innebär ett strategiskt och operativt ansvar för att driva bolagets framgång, säkerställa lönsamhet och upprätthålla höga standarder i kvalitet, effektivitet och relationer. Du rapporterar till VD för Empower Group AB och är en nyckelmedlem i koncernens ledningsgrupp, där du bidrar till koncernens övergripande utveckling och samarbeten mellan alla bolag samt koncernfunktioner.
Rollen kräver tydligt ledarskap, affärsmässig skärpa och förmåga att balansera interna och externa relationer. Du förväntas vara en ambassadör för varumärkena Interconsult och Empower Group och främja en positiv kultur och arbetsmiljö. Utöver detta skall du ha ett affärsmässigt driv i affär och försäljning för att nå bolagets omsättningsmål.
Rollen innebär resor inom Sverige och ibland internationellt.
Huvudansvar och uppgifter
• Ledning och arbetsfördelning: Kravställa, leda och fördela arbetet inom organisationen för att säkerställa att teamet arbetar effektivt mot gemensamma mål.
• Ekonomiskt ansvar: Ansvara för profit and loss (P&L), inklusive budgetering, uppföljning och optimering av ekonomiska resultat.
• Försäljning och marginaler: Säkerställa försäljningstillväxt och upprätthållande av marginaler genom strategiska initiativ och marknadsanalys.
• Kund- och leverantörsrelationer: Upprätthålla god kontakt med de viktigaste kunderna och leverantörerna för att bygga långsiktiga partnerskap och säkerställa ömsesidig nytta.
• Kultur och personal: Säkerställa en positiv företagskultur, god arbetsmiljö och personalvård, inklusive personalansvar för din ledningsgrupp och/eller direktrapporterande medarbetare.
Krav för tjänsten
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, teknik eller marknad.
• Ledarskapsutbildning och dokumenterad ledarerfarenhet.
• Tidigare erfarenhet att leda genom andra chefer.
• Erfarenhet av att arbeta i en uppdragsstyrd verksamhet med rapporteringsansvar uppåt i organisationen eller koncern.
• Erfarenhet av implementering av strategier i operativ drift.
• Kunskap om ekonomisk styrning; budget, analys och rapportering.
• Förhandlingsvana: fackliga ärenden och externa affärsförhandlingar.
• Erfarenhet av och kunskap om försäljning inom B2B.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta i ägarledda bolag eller entreprenörsdrivna miljöer.
• Erfarenhet att göra affärer enligt lagen om offentliga upphandlingar.
• Erfarenhet av att arbeta i tillväxtföretag.Dina personliga egenskaper
Du är en tydlig ledare med hög integritet som skapar förtroende och är en förebild för varumärket. Du arbetar med tillitsbaserat ledarskap som främjar självständighet och du är trygg med att arbeta med förändringsledning effektivisering. För att lyckas i rollen krävs att du är stark kommunikativ och har en relationsbyggande förmåga där du bygger relationer med såväl kunder, näringsliv, partners och skolor.
Vi söker dig som har förmåga att bygga, utveckla och motivera team och ledare. Du är en tydlig och lyhörd ledare med förmåga att driva utveckling genom ditt sinne för affärer och relationer.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan! Har du några frågor eller funderingar? Då är du varmt välkommen att kontakta Marie Gharavi på telefonnummer: +46 346-73 12 99 eller via mail: marie.gharavi@empowergroup.se
Sök tjänsten redan idag!
Sista dag att ansöka är 20/1
