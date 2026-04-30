Verksamhetsarkitekt
2026-04-30
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Verksamhetsområde Digitalisering är en del av IT- och utvecklingsavdelningen inom sektor Styrning och stöd. Vi är cirka 35 medarbetare fördelade på tre enheter och arbetar med att utveckla tjänster, arbetssätt och lösningar som förenklar vardagen för invånare, företag och medarbetare.
Hos oss får du arbeta nära både verksamhet och teknik i uppdrag som gör verklig skillnad. Vi leder kommunens digitala transformation - från e-tjänster och nationella lösningar till AI, automatisering och datadriven utveckling. Samtidigt utvecklar vi vårt arkitekturstöd och stärker arbetet med data som en strategisk resurs. Här får du vara med och forma - inte bara förvalta.
Allt är inte färdigdefinierat från början - och det är en del av styrkan. Som verksamhetsarkitekt är du med och formar både struktur och riktning under resans gång. Arbetet sker iterativt, där lösningar byggs, testas och utvecklas i nära samspel med verksamheten. För att trivas i rollen behöver du uppskatta ett arbetssätt som präglas av förändring, lärande och kontinuerlig utveckling.
Arbetsuppgifter
Nu söker vi en verksamhetsarkitekt som vill vara med och driva vår digitala utveckling framåt tillsammans med oss.
Som verksamhetsarkitekt arbetar du kommunövergripande i gränslandet mellan verksamhet, information och teknik. Du bidrar både strategiskt och operativt i utvecklingen av vår digitala förmåga.
I rollen kommer du bland annat att:
* utveckla och bidra till verksamhets-, informations- och IT-arkitektur utifrån verksamhetens behov
* driva eller delta i initiativ inom digitalisering, AI, informationshantering och datadriven utveckling
* utveckla arbetssätt, processer och tjänster som skapar konkret nytta för verksamheten och våra invånare
* ta fram beslutsunderlag, visualisera målbilder och visa riktning framåt
* vara delaktig i att utveckla vårt arbete med data som strategisk resurs, exempelvis genom datamodellering, informationsstruktur och datastyrning
* facilitera dialoger och samarbeten mellan olika kompetenser och delar av organisationen
Du kommer att ha ett nära samarbete med digitaliseringschef där du fungerar som ett strategiskt bollplank i hur området utvecklas framåt. Tillsammans resonerar ni kring riktning, prioriteringar och hur arkitektur kan skapa verklig effekt i verksamheten.
Hos oss utvecklar vi riktning och arbetssätt tillsammans. Det innebär att ansvar och arbetsuppgifter kan förändras över tid och att du är med och formar både rollen och området framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
* erfarenhet av verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektur, IT-arkitektur, informationsarkitektur eller liknande
* har erfarenhet av att leda andra och av att driva utvecklingsarbete
* förmåga att förstå och hantera komplexa sammanhang i större organisationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* arbete med data, exempelvis datamodellering eller datastyrning
* IT-arkitektur eller tekniska lösningar
* AI eller avancerade digitala lösningar
Personliga kompetenser
Vi lägger stor vikt vid hur du arbetar och samarbetar.
För att lyckas i rollen som verksamhetsarkitekt ser vi att du:
* arbetar strategiskt och strukturerat men pragmatiskt du kan formulera och utveckla strategier och visa riktning utan att fastna i perfekta modeller. Du har förmågan att omsätta dem i realiserbara målbilder och planer utifrån verksamhetens förutsättningar och att driva dem hela vägen till faktisk förändring.
* är nyfiken och kreativ du utforskar nya arbetssätt och lösningar inom digitalisering, data och AI, och bidrar till att utveckla tjänster och processer som skapar nytta. Du testar, lär och utvecklar längs vägen.
* är samarbetsorienterad och prestigelös du arbetar nära verksamhet, utvecklare, arkitekter och chefer, bygger relationer och skapar samsyn i komplexa utvecklingsfrågor.
* kommunicerar tydligt och förtroendeingivande du kan översätta mellan verksamhet, information och teknik, ta fram beslutsunderlag och fungera som ett strategiskt bollplank till verksamhetschef och andra nyckelroller
Välkommen med din ansökan och bli en del av vår fortsatta digitala resa!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318050".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
Gävle kommun, IT- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Jan Larsson jan.larsson@gavle.se 026-178130
