Verksamhetsadministratör
Region Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-01-29
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Den specialiserade palliativa vården på Akademiska sjukhuset bedrivs på Palliativt centrum, vilket också innefattar en filial i Tierp. Här vårdas patienter med olika diagnoser och i alla åldrar. Vi bedriver palliativ vård till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov. Arbetet sker i multiprofessionella team där särskild kunskap och kompetens tas tillvara.
Vid palliativt centrum finns fyra enheter; avdelningen för specialiserad palliativ slutenvård (SPVA), avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH) med Uppsala, Knivsta och Norduppland som upptagningsområde, palliativ öppenvårdsmottagning samt ett palliativt konsultteam (PKT) med rådgivning och utbildning för både öppen- och slutenvård i hela länet. Verksamheten kännetecknas av helhetssynen på människan, högkvalificerad vård och omvårdnad samt stöd till närstående. Våra lokaler finns på Akademiska sjukhuset, Genetikvägen 4 som ligger 3,5 km söder om Akademiska sjukhuset samt i lokaler på Tierps vårdcentrum. Forskning och utbildning är en viktig del av all verksamhet på Akademiska sjukhuset, så även på palliativt centrum.
Just nu pågår en omorganisation som har den uttalade målsättningen att stärka den palliativa vården inom regionen, och i samband med detta kommer verksamhetsområde Palliativ vård bildas 12/2. Vi ser med tillförsikt på framtiden, och vi vill gärna ha med ännu flera kompetenta individer i vår utveckling av verksamheten!
Ditt uppdrag
Som verksamhetsadministratör är ditt huvudsakliga arbete att ge stöd till verksamhetschef och verksamheten. Du är direkt underställd verksamhetschefen, och i uppdraget ingår bland annat:
• Chefsstöd till verksamhetschef samt vid behov övriga chefer inom verksamheten.
• Sekreterare i olika möten - kallelser, protokoll, minnesanteckningar.
• Fakturahantering och beställare av varor.
• Handlägga och samordna ärenden och underlag till ex. patientnämndärenden, kontakt med IVO, dialog med myndigheter.
• Dokumenthantering i form av diarieföring, ärendehantering och lagring/arkivering.
• Dataskyddskontaktperson inom verksamhetsområdet.
• Administratörsroll i för verksamheten relevanta it-system (ex. SharePoint, DocPlus).
Då tjänsten är ny finns goda möjligheter att, tillsammans med verksamhetschef, bidra till och påverka tjänstens fortsatta utformning.
För rollen som verksamhetsadministratör krävs gymnasial utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör ha erfarenhet av kvalificerat chefs- och/eller ledningsstöd i komplexa organisationer, meriterande är om du har erfarenhet av att leda egna projekt. Du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Även mycket goda kunskaper i Office-paketet/SharePoint är en förutsättning för att hantera exempelvis textdokument, presentationer, informationsbrev och månadsuppföljningar. Det är viktigt att du känner dig bekväm med att skriva mötesanteckningar och att du kan granska samt redigera underlag som andra tagit fram, så att de blir korrekta till innehåll och form.
Din kompetens
Förutom utbildning och erfarenhet kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper. Du behöver vara serviceinriktad och har ett professionellt och tillmötesgående bemötande. Du är lojal, ansvarstagande och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du arbetar strukturerat och organiserat, med en väl utvecklad förmåga att planera, prioritera och ta ansvar för ditt eget arbete. Du är lösningsorienterad, flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Gustav Larsson, t.f. biträdande verksamhetschef 018-6119307
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
