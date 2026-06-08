Elevassistent på mellanstadiet till Kiaby skola
Kristianstads kommun / Pedagogjobb / Kristianstad Visa alla pedagogjobb i Kristianstad
2026-06-08
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Välkommen till vår gemytliga skola i Kiaby!
Här finns närhet till natur och bad och ett fint samarbete med skolans föräldraförening. På Kiaby skola har vi 66 elever fördelade i åldersheterogena klasser från förskoleklass till åk 6. Vi har två fritidsavdelningar med ungefär 40 inskrivna elever och är sammanlagt cirka 10 pedagoger som hjälps åt med skola och fritids verksamhet.
På Kiaby skola arbetar vi för allas lika värde, att växa i mötet med andra och att kunna kommunicera genom olika uttrycksformer. Vi har ett nära samarbete med Fjälkinge skola, där vi både har en del lektioner under skoldagen, men också samarbetar under loven under sammanslagningsveckorna.
Då det kan vara svårt att få ihop arbetstiderna med möjligheten att nyttja kollektivtrafik till och från Kiaby, är det en fördel att säkerställer att du kan ta dig till arbetet utan att vara beroende av lokaltrafiken.
Hos oss värdesätter vi ett lösningsfokuserat, positivt förhållningssätt gentemot varandra och eleverna. Vi ser fram emot att få ta emot din ansökan.
Din roll hos oss
Som elevassistent arbetar du med att hjälpa elever i behov av särskilt stöd för att tillgodose en trygg skol- och fritidsmiljö för elever med diabetes och RIKning.
Du stöttar också elever till lärande, utveckling och självständighet både individuellt och i grupp med ett lågaffektivt bemötande. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna med fokus på studier och förutsättningar för att utveckla samarbeten och relationer i skolan. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan. Du stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter.
Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i och utanför klassrummet. I ett nära samarbete med lärare strävar du efter att hitta individuella lösningar för att varje elev ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del av arbetet samt aktivt medverkande till arbetsplatsens utveckling och ansvarstagande för egen personlig kompetensutveckling.
Arbetet kan vara fysiskt och psykiskt ansträngande. I arbetet ingår även öppningar och stängningar på fritidshemmet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har något av följande;
Gymnasieexamen från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete
God känt från yrkespaketet Elevassistent inom vuxenutbildning eller motsvarande utbildning till elevassistent inom folkhögskola
Examen/godkänt från motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräckligt omfattande inom pedagogik och barns utveckling och lärande.
Uppfyller delar av utbildningskraven och har minst tre års arbete som elevassistent
Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av arbete som elevassistent och det är meriterande om du ha annan erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Förmåga att vara lyhörd för elevens behov är också ett krav. Du behöver ha kunskap om och erfarenhet av diabetes och/eller RIKning.
Du behöver kunna välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som skolan arbetar med. Vi vill också att du har förmåga att kunna stimulera eleverna i deras utveckling och har god förmåga att möta barn i skolålder. Du är en tålmodig, balanserad och stabil person med ett professionellt förhållningssätt och kan hantera situationer som uppstår på ett tryggt och lugnt sätt.
För att lyckas med ditt uppdrag som elevassistent är det viktigt att du kan ta ansvar, har en empatisk förmåga och kan samarbeta. Då arbetet kan vara fysiskt krävande krävs det att du har god fysik.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis/betyg på dina genomförda utbildningar. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-08Tillträde
Tjänsten är en SÄVA på heltid med start 2026-08-10 eller enligt överenskommelse fram till 2027-06-18
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Grundskola Kontakt
Rektor Kiaby skola
Sabina Norblad 0733-13 66 72 Jobbnummer
9952393