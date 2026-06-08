Undersköterska till Näsets Läkargrupp i Skanör
Näsets Läkargrupp Kommanditbolag / Undersköterskejobb / Vellinge Visa alla undersköterskejobb i Vellinge
2026-06-08
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Näsets Läkargrupp Kommanditbolag i Vellinge
Vill du arbeta i en fantastisk miljö med närhet till havet året om? Näsets Läkargrupp startades 1994 och är en hälsovalsenhet som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Vi erbjuder dig ett spännande, stimulerande och meningsfullt arbete tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor!Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Näsets Läkargrupp är en privat vårdcentral som startades 1994 och har idag ca 25 000 listade patienter med mottagningar i Höllviken, Skanör och Vellinge. På Näsets Läkargrupp erbjuder vi vård för hela familjen och tar hand om våra patienter under livets alla faser. Vårt mål är att kunna erbjuda en god tillgänglighet och vi har ett komplett vårdutbud med fysioterapeuter, sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor, undersköterskor, läkare, psykologer, kurator, arbetsterapeut, apotekare och dietist. Vi erbjuder även våra patienter hälsokontroller, rådgivning och vaccinationer inför utlandsresor. Vi vänder oss både till privatpersoner och företag. Vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete där alla bidrar till helheten. Vår arbetsplats kännetecknas av stor kompetens, erfarenhet, engagemang och arbetsglädje!
Om Prima Vård:
Sedan mars 2025 är Näsets Läkargrupp en del av Prima Vård som är ett av Sveriges största vårdbolag, med verksamhet inom primärvård, specialistvård och företagshälsovård. Företaget arbetar varje dag för att skapa en trygg, professionell och tillgänglig vård för alla.
Om jobbet:
Nu har vi på Näsets läkargrupp möjlighet att välkomna en ny undersköterskekollega till oss! Som undersköterska arbetar du med provtagning på vårt laboratorium, ger assistans till våra läkare vid undersökningar och mindre operationer samt hanterar en del beställningar av sjukvårdsmaterial. Vårt mål är alltid att utgå från patienternas behov. Genom att använda oss av enhetens samlade kompetens strävar vi efter att tillsammans kunna hjälpa patienten på bästa sätt.
Om dig:
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med bevis för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från primärvården eller liknande verksamhet. Ett professionellt arbetssätt och gott bemötande av patienter och anhöriga är en självklarhet för dig. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har en stark lagkänsla. Du är flexibel, ansvarstagande och motiverad i ditt arbete samt har en god förmåga att kommunicera. Genom din positiva inställning och vilja att vara med och utveckla enheten bidrar du till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har god datorvana samt goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via mail till Hanna Thalin. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Din ansökan skickar du till: hanna.thalin@nasetslakargrupp.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: hanna.thalin@nasetslakargrupp.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Näsets Läkargrupp Kommanditbolag
, https://nasetslakargrupp.se/
Bäckatorget 7 (visa karta
)
239 33 SKANÖR Arbetsplats
Näsets Läkargrupp Jobbnummer
9952394