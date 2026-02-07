Ventilationstekniker
Shark Bemanning AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-02-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shark Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Ventilationstekniker
Vi söker en ventilationstekniker till ett mindre specialistbolag där du får frihet under ansvar, korta beslutsvägar och en vardag med service, felsökning och förbättringar ute hos kund.
Du behöver inte kunna allt från dag 1, vi matchar uppdragen efter din nivå och bygger på med mer avancerade moment över tid.
Det här får du
Lön 36 000-42 000 kr (beroende på erfarenhet)
Självständigt arbete med stöd nära till hands
Variation: service, felsökning, optimering i befintliga anläggningar
Prestigelös kultur och snabba beslut
Utgång från Bålsta - möjlighet att utgå hemifrån för rätt person
Om rollen
Du jobbar främst med:
Service och felsökning av ventilationsanläggningar (t.ex. FTX/tilluft/frånluft)
Åtgärder, justeringar och förbättringsförslag
Enklare dokumentation och kunddialog
Mer avancerade delar som injustering, driftsättning eller styr/regler kan ingå om du kan och vill, men är inget absolut krav.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ventilation/service/fastighet (eller närliggande teknik)
Har B-körkort
Trivs med kundkontakt och tar ansvar för dina jobb
Pratar och skriver svenska
Meriterande
OVK / erfarenhet av OVK-besiktningar
Injustering, driftsättning, styr & regler, fastighetsautomation
EnergieffektiviseringPubliceringsdatum2026-02-07Så ansöker du
Urval sker löpande.
Vi ansvarar för rekryteringen på uppdrag av arbetsgivaren. Du har en fast kontaktperson och vi återkopplar löpande. När det blir aktuellt får du självklart veta vilket bolag det gäller innan intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7187145-1830267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Tomtebogatan 37 (visa karta
)
113 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
9729508