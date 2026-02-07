Ventilationstekniker

Shark Bemanning AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-02-07


Ventilationstekniker
Vi söker en ventilationstekniker till ett mindre specialistbolag där du får frihet under ansvar, korta beslutsvägar och en vardag med service, felsökning och förbättringar ute hos kund.
Du behöver inte kunna allt från dag 1, vi matchar uppdragen efter din nivå och bygger på med mer avancerade moment över tid.
Det här får du
Lön 36 000-42 000 kr (beroende på erfarenhet)

Självständigt arbete med stöd nära till hands

Variation: service, felsökning, optimering i befintliga anläggningar

Prestigelös kultur och snabba beslut

Utgång från Bålsta - möjlighet att utgå hemifrån för rätt person

Om rollen
Du jobbar främst med:

Service och felsökning av ventilationsanläggningar (t.ex. FTX/tilluft/frånluft)

Åtgärder, justeringar och förbättringsförslag

Enklare dokumentation och kunddialog

Mer avancerade delar som injustering, driftsättning eller styr/regler kan ingå om du kan och vill, men är inget absolut krav.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ventilation/service/fastighet (eller närliggande teknik)

Har B-körkort

Trivs med kundkontakt och tar ansvar för dina jobb

Pratar och skriver svenska

Meriterande
OVK / erfarenhet av OVK-besiktningar

Injustering, driftsättning, styr & regler, fastighetsautomation

Energieffektivisering

Så ansöker du
Urval sker löpande.
Vi ansvarar för rekryteringen på uppdrag av arbetsgivaren. Du har en fast kontaktperson och vi återkopplar löpande. När det blir aktuellt får du självklart veta vilket bolag det gäller innan intervju.

Sista dag att ansöka är 2026-08-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shark Bemanning AB (org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Tomtebogatan 37 (visa karta)
113 38  STOCKHOLM

Arbetsplats
Shark Bemanning

