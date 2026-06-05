Ventilationsmontör
OnePartnerGroup Kalmar AB / Fastighetsskötarjobb / Karlskrona Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlskrona
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Kalmar AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Trivs du i ett varierande arbete där du får möjlighet att utvecklas? Vill du bli en del av ett engagerat team i spännande projekt där du är med och skapar framtidens inomhusklimat? Vi strävar efter att leverera hållbara och effektiva lösningar till våra kunder, och utökar nu vårt team! Vi söker engagerade Ventilationsmontörer till Energi och klimatservice i Karlskrona AB!
Om EKS Karlskrona AB
EKS har varit verksamma i Blekinge sedan 2010 och Småland sedan 2018. Vi är ett ägarlett, entreprenörsdrivet tillväxtföretag som jobbar inom teknisk fastighetsdrift med inriktning på ventilation, kyla, samt styr & regler.
EKS ska vara det självklara valet för teknisk fastighetsdrift och klimatinstallationer i södra Sverige. Ett telefonnummer, all teknisk hjälp!
Arbetsuppgifter
Som ventilationsmontör hos oss arbetar du med installation och montering av ventilationssystem utifrån givna ritningar och beskrivningar. Du arbetar både i större entreprenader och mindre serviceprojekt där kunderna är allt ifrån mindre fastighetsbolag till stora industrier i regionen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Montering av ventilationskanaler och aggregat
Ritningsläsning och eget ansvar för installationer
Samarbete med övriga yrkesgrupper på byggarbetsplatsen
Tjänstgöringsort: KarlskronaPubliceringsdatum2026-06-05Profil
Vi söker dig med ett naturligt ansvarstagande och engagemang för ditt arbete. Du har lätt för att ta initiativ och är van vid att både arbeta självständigt och i projektform i ett nära samarbete med kollegor. Du är en problemlösare med ett tekniskt eller mekaniskt intresse som ser lösningar före problem. Du har B-körkort och flytande kunskaper i svenska.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av ventilationsmontage, ritningsläsning, plåtarbeten eller elkunskap. Det ses även som meriterande om du har heta arbeten, liftkort och fallskyddsutbildning.
Vad erbjuder vi
Platt och entreprenöriell organisation där du får möjlighet att påverka
Möjlighet att utvecklas och växa med verksamheten
En organisation med starka värderingar och ett nära samarbete mellan avdelningarna Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar EKS Karlsrkona AB med OnePartnerGroup Kalmar AB. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
(mailto:sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
). I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180), https://www.eks-ab.se/
371 47 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Energi och Klimat Service i Karlskrona AB Kontakt
Verksamhetschef
Sanna Ingvarsson sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se +46733948473 Jobbnummer
9950927