2025-12-04
Vi har världens viktigaste jobb - vi arbetar för hållbara samhällen. Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar!
Gästrike Vattens uppdrag är att underlätta människors vardag och bidra till en hållbar samhällsutveckling i våra fem ägarkommuner, Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.
Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor delaktighet och eget ansvar på en arbetsplats som genomsyras av ett stort engagemang.
Vi söker nu en VD-assistent till ett vikariat på ca. 1,5 år som vill vara med på vår resa - och som med struktur, servicekänsla och engagemang vill bidra till att allt flyter på i vardagen.Publiceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
VD-assistent är ett mångfacetterat uppdrag som innefattar både stöd och support till avancerad administration. Du arbetar självständig men också tillsammans med andra kollegor med mycket varierande uppgifter där du stöttar VD i en komplex vardag.
Du har en central och viktig roll där du arbetar nära och säkrar god struktur och effektivitet för VD och de sex styrelserna inom Gästrike Vatten. I rollen kommer du både ta fram beslutshandlingar, protokoll, yttranden och andra formella handlingar samt kvalitetssäkra underlag som ska presenteras i olika forum internt och externt. Du ansvarar och säkerhetsställer att handlingar når olika forum, både internt och externt, i rätt tid samt följer upp att våra ärenden lyfts i våra ägarkommuner.
Du tar ett stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter och säkerställer att de blir slutförda i tid och rätt kvalitet för målgruppen. Då du kommer att hantera känslig och sekretessbelagd information är hög integritet och professionalitet ett krav.
Du blir en ambassadör för Gästrike Vatten, både internt och externt.Kvalifikationer
Du bör ha haft en liknande roll på ett medelstort bolag eller organisation under några år. Det är meriterande om du har erfarenhet av offentlig verksamhet.
Mycket goda kunskaper i svenska, särskilt i skrift, är ett krav för rollen. Du har även mycket god digital förmåga; vana av att arbeta i Office365, ärendesystem, exempelvis Lime CRM samt styrelseportal etc., och har lätt för att lära nya typer av system samt en pedagogisk förmåga att lära andra.
Vi ser att du har en relevant högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning samt innehar ett manuellt B-körkort.
Du är kvalitetsmedveten samt har lätt för att anpassa dig till skiftande förutsättningar och behov där du behöver hantera många frågeställningar parallellt. Du arbetar systematiskt, strukturerat och har ett brett perspektiv på verksamheten.
Du har en god kommunikativ förmåga med rollens alla olika typer av kontakter. Vidare har du hög integritet, är självgående och prestigelös samt trivs med att ge kvalificerat chefsstöd. Det är självklart för dig att ge bra service.
Du är van att hantera ett stundvis högt tempo, vilket också innebär att visst arbete utanför kontorstid förekommer.
ÖVRIGT
Anställningen är ett vikariat på ca. 1,5 år, heltid, med tillträde efter överenskommelse och placeringsort är Gävle.
Sista ansökningsdag är 14 december 2025, urval och intervjuer sker löpande.
Vill du vara med och bidra till att utveckla en samhällsviktig verksamhet där varje droppe räknas?
Välkommen med din ansökan!
Har du skyddad identitet, kontakta ansvarig rekryterare för vidare instruktioner för ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har Gästrike Vatten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Gästrike Vatten AB
Gästrike vatten
Helena Sjöholm helena.sjoholm@gastrikevatten.se +46739773886
