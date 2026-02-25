Växtskötare
2026-02-25
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Terraplants AB i Danderyd
Har du gröna fingrar? Då är de dig vi söker!
TerraPlants AB erbjuder växtinredning till kontor och offentlig miljö. Vi är ett snabbt växande företag med fokus på högsta kvalitet, personlig service och nöjda kunder. Vi erbjuder alltid skräddarsydda växtlösningar som vi utformar tillsammans med våra kunder. Med vår utbildade servicepersonal säkerställer vi att våra kunders växter får bästa möjliga skötsel.
Arbetsuppgifterna kan variera från att vattna fönsterkärl till stora träd, växtväggar och storplanteringar.
Vi ser gärna att du som sökande har ett stort intresse för växter, är lojal, ansvarsfull och serviceinriktad då du har en hel del kontakt med våra kunder. Tidigare erfarenhet är ett stort plus.
Det här är ett fysiskt jobb som innebär en hel del lyft så man får inte vara rädd för att hugga i.
Krav: B-körkort
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: maria.engstrom@terraplants.se
