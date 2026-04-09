växthusarbetare

AB Hulta Handelsträdgård / Skogsjobb / Höganäs
2026-04-09


start juli - september 2026
vi söker 2 ny medarbetare på vår växthus odling.
vi odlar slang gurka i viken o Buskeröd.
arbetet innebär plantskötsel, skörd av gurka, hantering av 12 kg backar med gurka.
packeri av slang gurka
allmänt arbete i växthus
egen bil samt körkort är ett krav då allmänna förbindelser saknas
arbetet är på 2 olika gårdar
erfarenhet av växthus o gurkodling är ett krav

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
endast via epost
E-post: hulta.trgd71@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Hulta Handelsträdgård (org.nr 556125-2031)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hulta Handelsträdgård, AB

Jobbnummer
9845988

