Vaxmontör till GKN Aerospace
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2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace hjälper dig på vägen. GKNs teknologi och komponenter används i 90% av världens flygplan, i allt från små och stora passagerarflygplan, affärsjets samt i världens mest avancerade stridsflygplan. De designar och tillverkar även innovativa komponenter till rymdsystem.
GKN Aerospace söker nu en vaxmontör/operatör till sitt gjuteri i Hallstahammar. Vaxmonteringen är en av de första stegen i tillverkningskedjan och en avgörande del av processen där detaljer förbereds inför vidare bearbetning i precisionsgjuteriet.Arbetsuppgifter
I rollen som vaxmontör arbetar du med montering av vaxdetaljer på stam, vilket är startpunkten för hela gjutprocessen. Arbetet utförs manuellt och kräver stor noggrannhet, tålamod och förmåga att följa instruktioner i detalj. Du arbetar metodiskt och med hög precision, eftersom ditt arbete lägger grunden för kvaliteten i de efterföljande stegen i processen.
I rollen ingår också att arbeta som operatör vid vaxmaskiner, där du ansvarar för att övervaka och hantera maskinerna enligt givna instruktioner.
Arbetet sker till stor del sittande och innebär finmotoriskt handarbete i en lugn men koncentrationskrävande miljö. I operatörs-arbetet vid maskinerna är det däremot stående arbete. Du blir en del av ett större team och rapporterar till en teamledare.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Montera vaxdetaljer på stam genom manuellt arbete.
Arbeta som operatör vid vaxmaskiner och hantera dessa enligt instruktion.
Följa instruktioner, ritningar och bilder för korrekt montering.
Utföra visuell kontroll av vaxdetaljer och färdigmonterade vaxträd.
Förbereda vaxdetaljer inför montering genom dimensionskontroll och kontroll av defekter på produkt.
Laga defekter med lagningsvax eller skrapa bort material vid behov.
Säkerställa att detaljerna är korrekt monterade inför nästa processteg.
Tjänsten är förlagd till tvåskift.
Arbetstider 2-skift
Förmiddag: 06:00–14:00 (måndag–torsdag), 06:00–12:00 (fredag)
Eftermiddag: 14:00–23:30 (måndag–torsdag)Profil
Vi söker dig som trivs med noggrant och finmotoriskt arbete och som har tålamod att arbeta metodiskt under längre perioder. Du är lugn, strukturerad och har lätt för att följa instruktioner. Rollen passar dig som gillar hantverksliknande arbetsuppgifter och som är stadig på handen.
Vi ser också att du har ett tekniskt intresse och en nyfikenhet för maskiner och processer. Som person är du positiv, driven och bidrar med energi till teamet.
Tidigare erfarenhet är inget krav, men det är en fördel om du har arbetat med liknande uppgifter inom exempelvis hantverk, montering, lödning eller annat precisionsarbete. Det viktigaste är din inställning, noggrannhet och vilja att göra rätt från början.
Vi ser gärna att du:
Är noggrann och har god finmotorik.
Trivs med stillasittande och koncentrationskrävande arbete.
Har tålamod och arbetar lugnt och metodiskt.
Har ett tekniskt intresse.
Är positiv, engagerad och har ett eget driv.
Har erfarenhet av hantverksarbete, montering eller liknande (meriterande).
Har erfarenhet i hantering av maskiner.
Har avslutad gymnasieutbildning.
Har B-körkort.
Arbetet kan vid enstaka tillfällen innebära hantering av kemikalier, vilket kräver användning av ansiktsskydd.
Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten innebär ett konsultuppdrag på 6 månader med mycket goda möjligheter till förlängning med Skill eller anställning hos GKN.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare gabriel.axell@skill.se
Vi går nu in i en semesterperiod vilket kan innebära något längre återkopplingstider. Vi är åter i full bemanning vecka 32 och ser därefter fram emot att ta processen vidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7995611-2078855". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Hallstahammar centrum (visa karta
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734 35 HALLSTAHAMMAR Jobbnummer
9985963