Vattenplanerare
2026-01-20
Vi söker en vattenplanerare/åtgärdssamordnare som vill arbeta med vattenvård både genom samordning och genom konkreta åtgärder i landskapet. I den här rollen kombinerar du arbete i ett vattenråd med planering och genomförande av våtmarker och andra vattenvårdande insatser för Helsingborgs stad. Om du trivs i en roll där samverkan, helhetsperspektiv och praktiskt genomförande går hand i hand, kan detta vara ett uppdrag för dig.
Om arbetsplatsen
Stadsbyggnadsförvaltningen planerar, bygger, förvaltar och utvecklar Helsingborg. Vi vill vara smarta och modiga när vi utvecklar våra stadsmiljöer och grönstruktur till platser där människor vill vara. Vi är cirka 240 medarbetare som arbetar kreativt och med glädje för en hållbar stad som vi och helsingborgarna är stolta över.
Som vattenplanerare tillhör du ÖP-enheten, en av fem enheter inom avdelningen för stadsplanering. Enheten består av 12 medarbetare med olika bakgrund och kompetens inom bland annat planering, ekologi, klimat, vattenfrågor, GIS och samhällsvetenskap. Tillsammans arbetar vi tvärdisciplinärt med både långsiktiga strategier och konkreta genomförandeprojekt som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som vattenplanerare har du ett varierat uppdrag där du delar din tid mellan arbete för Rååns vattenråd och uppdrag för Helsingborgs stad. Rollen innebär både självständigt ansvar och arbete i nära samverkan med andra, och kräver att du trivs med att växla mellan att driva frågor på egen hand och att arbeta tillsammans med kollegor och externa aktörer.
Cirka halva din arbetstid ägnas åt Rååns vattenråd, ett samarbete mellan Svalövs, Bjuvs, Landskronas och Helsingborgs kommuner samt andra aktörer såsom dikningsföretag, LRF och ideell naturvård. Du ansvarar för både administration och åtgärdssamordning och fungerar som en sammanhållande länk mellan kommuner, myndigheter, markägare och andra intressenter. Arbetet innebär att planera och leda möten, ansvara för dokumentation och uppföljning samt bidra till att driva vattenrådets gemensamma arbete framåt.
Resterande del av tjänsten arbetar du med Helsingborgs stads egna vattenvårdsuppdrag, med fokus på planering och genomförande av våtmarker och andra vattenvårdande åtgärder. Du driver projekten från tidig idé till färdig anläggning i nära samarbete med kollegor inom staden, externa konsulter och andra myndigheter. En viktig del av arbetet är att samordna olika kompetenser och intressen, säkerställa att planering, finansiering och genomförande hänger ihop samt att skapa goda förutsättningar för långsiktig drift. Du kommer också delta i avdelningens arbete med vattenfrågor i samhällsplaneringen.
I uppdraget ingår att ta fram underlag, söka statliga och EU-finansierade bidrag samt ha löpande dialog med berörda aktörer. Projekten genomförs både i tätortsnära miljöer och ute i landskapet och ger stort utrymme för samarbete såväl som självständigt ansvar.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du stöttar våra verksamheter och bidrar till att forma framtidens Helsingborg. Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, utveckling och hållbarhet är i fokus - en dynamisk miljö där du arbetar nära engagerade kollegor inom samhällsbyggnadsprocessen.
För att främja din hälsa och balans mellan arbete och fritid erbjuder vi bland annat upp till 3 000 kronor per år i friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, satellitkontor i Malmö, möjlighet till arbetstidsminskning för 63+ med mera.
Vårt kontor ligger centralt i Helsingborg, vid Helsingborg C, vilket ger goda kommunikationsmöjligheter och en stimulerande arbetsmiljö. Här får du arbeta i en organisation där innovation och samhällsnytta går hand i hand.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning, exempelvis som biolog med inriktning mot hydrologi eller limnologi, eller som ingenjör med miljöinriktning. Du har ett engagemang för hållbarhetsfrågor och ser stadens ambitioner inom området som en drivkraft i ditt arbete. Du har flerårig erfarenhet av vattenplanering och av att arbeta med genomförande av våtmarksprojekt, gärna i sammanhang där flera aktörer samverkar, såsom vattenråd.
Du är trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar för att driva processer framåt, samtidigt som du ser samarbete som en förutsättning för att nå hållbara och långsiktiga resultat. Du trivs i roller där du arbetar nära kollegor inom olika delar av organisationen, liksom med konsulter, myndigheter och andra externa aktörer. Du har förmåga att samordna olika perspektiv, skapa samsyn och driva arbetet framåt även när förutsättningarna skiljer sig åt.
För att lyckas i rollen behöver du ha förståelse för både planering och genomförande av vattenanläggningar samt en grundläggande förståelse för stadsbyggnadsprocessen. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och är bekväm med att använda digitala verktyg i ditt arbete.
Körkort för personbil är ett krav eftersom arbetet innebär resor i landskapet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid, 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
