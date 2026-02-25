Våtlackerare till vår kund i Kungälv
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Lackerarjobb / Kungälv Visa alla lackerarjobb i Kungälv
2026-02-25
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vår kund är en etablerad aktör inom ytbehandling och industriell lackering med hög teknisk kompetens och lång erfarenhet inom branschen. Verksamheten är baserad i Kungälv och präglas av precision, kvalitet och höga krav från kunder inom bland annat säkerhetsklassade verksamheter. Här arbetar man med både våt- och pulverlackering i en modern produktionsmiljö där noggrannhet och yrkesskicklighet är avgörande.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Ansvara för hela lackeringsprocessen från A till O
Förbehandling av artiklar inför lackering
Blanda färg enligt specifika kundkrav
Manuell våt- och pulverlackering i olika lackeringsbås
Arbeta med artiklar i varierande former och storlekar
Säkerställa att toleranser och marginaler uppfylls (ner till 0,5 mm)
Utföra kvalitetskontroller och dokumentation enligt rutiner
Arbeta strukturerat utifrån högt ställda krav och säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av våt- och/eller pulverlackering
Erfarenhet av att arbeta med hela processen - från förbehandling till färdig produkt
God förståelse för färgblandning och appliceringsteknik
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse
B-körkort och tillgång till bilKravprofil för detta jobb
Mycket noggrann och detaljfokuserad
God finmotorik och fingerfärdighet
Förmåga att leverera hög kvalitet utan möjlighet till omarbete
Ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt
Lagspelare med god samarbetsförmåga
Trygg i att arbeta mot höga kundkrav och inom säkerhetsklassade uppdrag
Arbetstider: 2-skift
Vecka 1: Måndag-fredag kl. 06.30-15.00 Vecka 2: Måndag-torsdag kl. 14.45-00.15
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och arbeta i en verksamhet där precision, yrkesstolthet och kvalitet står i centrum, uppmuntrar vi dig att ansöka. Urval sker löpande.
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7292973-1860931". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Traktorgatan 9 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9762975