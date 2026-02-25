Våtlackerare till vår kund i Kungälv

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Lackerarjobb / Kungälv
2026-02-25


Vår kund är en etablerad aktör inom ytbehandling och industriell lackering med hög teknisk kompetens och lång erfarenhet inom branschen. Verksamheten är baserad i Kungälv och präglas av precision, kvalitet och höga krav från kunder inom bland annat säkerhetsklassade verksamheter. Här arbetar man med både våt- och pulverlackering i en modern produktionsmiljö där noggrannhet och yrkesskicklighet är avgörande.

Publiceringsdatum
2026-02-25

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för hela lackeringsprocessen från A till O

Förbehandling av artiklar inför lackering

Blanda färg enligt specifika kundkrav

Manuell våt- och pulverlackering i olika lackeringsbås

Arbeta med artiklar i varierande former och storlekar

Säkerställa att toleranser och marginaler uppfylls (ner till 0,5 mm)

Utföra kvalitetskontroller och dokumentation enligt rutiner

Arbeta strukturerat utifrån högt ställda krav och säkerhetsföreskrifter

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av våt- och/eller pulverlackering

Erfarenhet av att arbeta med hela processen - från förbehandling till färdig produkt

God förståelse för färgblandning och appliceringsteknik

Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse

B-körkort och tillgång till bil

Kravprofil för detta jobb
Mycket noggrann och detaljfokuserad

God finmotorik och fingerfärdighet

Förmåga att leverera hög kvalitet utan möjlighet till omarbete

Ansvarstagande och kvalitetsmedveten

Strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt

Lagspelare med god samarbetsförmåga

Trygg i att arbeta mot höga kundkrav och inom säkerhetsklassade uppdrag

Arbetstider: 2-skift
Vecka 1: Måndag-fredag kl. 06.30-15.00 Vecka 2: Måndag-torsdag kl. 14.45-00.15
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och arbeta i en verksamhet där precision, yrkesstolthet och kvalitet står i centrum, uppmuntrar vi dig att ansöka. Urval sker löpande.

Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Traktorgatan 9 (visa karta)
442 40  KUNGÄLV

Arbetsplats
Wrkfrc

