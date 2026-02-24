Värmepumps installatör
Värmepumps installatör - VVS-jobb / Tierp
Vi behöver nu utöka vår arbets styrka med ännu en person. Arbetet innebär framförallt installation av luft/vatten anläggningar inklusive driftsättning. Vi ser att du som person har kunskap att i egen regi utföra installationer i sin helhet under eget ansvar med stort kundfokus. Har du VVS och/eller kyltekniska kunskaper så ses det som en stor merit. Vi arbetar mycket med rapportering i SDF och andra digitala medier, så har du arbetat och har sådana kunskaper så ses det som en fördel. Arbetet är fritt och vi förväntar oss eget ansvar.
Önskemål är att du är bosatt i företagets närhet då viss jour förekommer.
Körkort B samt tal och skrift på svenska är ett krav.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: info@nordickyl.se
